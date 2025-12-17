Giá iPad tháng 12/2025: Giảm tới 5 triệu đồng

Tháng 12/2025 khép lại một năm sôi động của thị trường công nghệ bằng cuộc đua giảm giá mạnh mẽ, trong đó iPad tiếp tục là tâm điểm chú ý của người tiêu dùng Việt. Ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ cho thấy bảng giá iPad tháng 12 đang được điều chỉnh giảm sâu, mức ưu đãi cao nhất lên tới 5 triệu đồng, trải rộng từ các dòng phổ thông đến cao cấp. Đây được xem là một trong những đợt giảm giá lớn nhất của iPad trong năm, mở ra cơ hội hiếm có để người dùng sở hữu máy tính bảng chính hãng với chi phí dễ tiếp cận hơn.

Ảnh minh họa.

Sự sôi động của thị trường không chỉ đến từ nhu cầu mua sắm cuối năm mà còn từ chiến lược làm mới danh mục sản phẩm của Apple và các nhà bán lẻ. Sau khi những phiên bản iPad mới ra mắt, các dòng iPad thế hệ trước như iPad 11 và iPad Pro M4 đồng loạt được điều chỉnh giá để kích cầu. Nhiều mẫu máy vốn có giá trên 20 triệu đồng nay đã giảm sâu về mức thấp hơn đáng kể, tạo sức hút lớn với nhóm người dùng cần thiết bị phục vụ học tập, làm việc từ xa và giải trí tại gia.

Ảnh minh họa.

Giới kinh doanh nhận định, đợt giảm giá này đặc biệt có lợi cho học sinh – sinh viên, giáo viên và nhân viên văn phòng khi iPad ngày càng được sử dụng như một công cụ học tập và làm việc linh hoạt. Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, nhiều cửa hàng còn áp dụng các chương trình tặng kèm phụ kiện, giảm giá bút Apple Pencil, bàn phím hoặc hỗ trợ trả góp 0%, giúp người mua tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Bảng giá iPad tháng 12:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPad A16 Wifi 128GB 9.79 8.89 256GB 12.59 11.59 5G 128GB 13.99 12.99 iPad mini 7 Wifi 128GB 13.79 11.79 256GB 16.49 14.19 512GB 22.09 19.59 5G 128GB 17.89 15.69 iPad Air M3 11 inch Wifi 128GB 16.69 13.69 5G 128GB 20.79 17.59 iPad Air M3 13 inch Wifi 128GB 22.09 19.49 256GB 24.79 21.99 5G 128GB 26.19 23.39 iPad Pro M4 11 inch Wifi 1TB 45.19 40.99 iPad Pro M4 13 inch 5G 256GB 42.69 39.99 iPad Pro M5 11 inch Wifi 256GB 29.99 - 512GB 35.59 - iPad Pro M5 13 inch Wifi 256GB 39.99 - 5G 256GB 45.59 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14/12/2025, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.