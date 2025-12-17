Hotgirl Liên Quân Mobile Thái Lan gian lận tại SEA Games 33: Người tố cáo lên tiếng

Bê bối gian lận của tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl) thuộc đội Liên Quân Mobile quốc gia Thái Lan vừa bị phanh phui ngay giữa sân đấu SEA Games 33. Sự kiện gây rúng động ngành thể thao nước chủ nhà, tác động lớn đến cộng đồng theo dõi eSports.

Thông báo chính thức về vụ gian lận.

Danh tính người tố cáo

Mới đây, thông tin về người đứng ra tố cáo hành vi gian lận cũng đã được tiết lộ. Theo truyền thông Thái Lan, đó là Jomkhon Phumsinil (Givemeakiss), đội trưởng đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan tại giải đấu nói trên.

Trong bài chia sẻ với truyền thông, Givemeakiss đã nói về khoảnh khắc cô phát hiện Tokyogurl gian lận. Cô nhận ra những dấu hiệu lạ và quyết định báo cáo với trọng tài về việc đồng đội đã sử dụng phần mềm trái với quy định của giải đấu, đồng thời khẳng định các thành viên còn lại trong đội không hề liên quan.

“Tôi cảm thấy rất tiếc vì cả đội đã chuẩn bị cho giải đấu này suốt một thời gian dài và đặt rất nhiều tâm huyết. Việc quyết định rút lui là điều không ai mong muốn. Tôi và cả đội muốn thể hiện tinh thần thể thao, hơn nữa chúng tôi còn là đội chủ nhà nên nghĩ rằng đó là lựa chọn phù hợp nhất.

Nhưng nếu nói về cảm xúc lúc này thì thực sự rất tệ. Tất cả đều đã ước mơ, đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Vậy mà cuối cùng mọi thứ lại kết thúc theo cách này, thật sự rất đau lòng. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới người dân Thái Lan vì sự việc", Givemeakiss nói.

Tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan tại SEA Games 33.

Về việc phát hiện gian lận, Givemeakiss kể lại: “Đó là thời điểm trận đấu bị tạm dừng vì trọng tài và BTC vào kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra. Rồi trọng tài nói với tôi rằng đây là lời nhắc nhở lần thứ nhất liên quan đến việc sử dụng Discord. Lúc đó tôi rất sốc và tự hỏi liệu có đúng là điều mình đang nghĩ hay không”.

“Khi trận đấu đó kết thúc, tôi lập tức đứng dậy và báo cho huấn luyện viên rằng đã xảy ra chuyện. Nói thật là lúc đó tay tôi run lên vì quá sốc, và tôi khá chắc rằng chuyện này không đúng. Vì vậy tôi quyết định nói với huấn luyện viên và các đồng đội. Sau đó, đội có thay người và các bên tiếp tục kiểm tra, xác minh bằng chứng”, cô kể thêm.

Khi được hỏi liệu trước đó có từng nghi ngờ hành vi gian lận của Tokyogurl hay không, cô cho biết: "Tôi từng nghi ngờ trong 2 ngày cuối cùng trước khi thi đấu. Khi đó có một em trong đội nói với tôi rằng hãy thử để ý xem có điều gì bất thường không.

Tôi bắt đầu quan sát và chia sẻ với những người khác trong đội, nhưng chưa báo cho huấn luyện viên vì vẫn chưa chắc chắn. Càng quan sát thì càng cảm thấy giống như mình đang nghi ngờ là đúng, nên tôi mới đi nói với huấn luyện viên. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện trực tiếp với người đó, nhưng cô ấy lại nổi nóng, phản ứng gay gắt và còn yêu cầu chúng tôi phải xin lỗi".

Theo Givemeakiss, lúc đó, họ không thể làm gì hơn vì không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Tokyogurl thực sự làm sai, dù tất cả đều nghi ngờ. Cuối cùng, vì mục tiêu giành HCV, cả đội chọn cách hòa giải, xin lỗi nhau và tiếp tục tập luyện.

Tokyogurl: "Tôi không gian lận"

Nữ tuyển thủ Tokyogurl bị tố gian lận.

Ngược lại, mạng xã hội đang lan truyền một đoạn tin nhắn được cho là của chính tuyển thủ Tokyogurl gửi đi, với nội dung phủ nhận việc mình gian lận trong thi đấu. Bên cạnh đó, cô cũng được cho là có những giải thích về hành động khiếm nhã của mình đối với đối thủ tại SEA Games 33.

"Nếu tôi gian lận thì chắc đã thắng từ lâu rồi. Tôi tự mình thi đấu, nhưng lại hoảng loạn ngay trên sân trung lập, đến mức những người có mặt lúc đó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi còn phải được đưa vào bệnh viện. Trong suốt thời gian đó tôi vẫn dùng điện thoại, tay thì đang cắm dây truyền dịch, thử hỏi làm sao có thể che giấu hay gian lận được, gian lận kiểu gì đây", cô viết.

Cô giải thích thêm: "Mọi người không thấy như vậy là quá đáng sao. Tôi không hề có bất kỳ phản hồi gì. Còn chuyện giơ ngón tay giữa là do tôi đùa với bạn hậu cần, vì lúc đó camera của đội đang quay sang các vận động viên khác. Tôi chỉ đùa với bạn bè trong lúc căng thẳng quá mức, hoảng loạn đến mức ngất xỉu nên mới phải đưa vào bệnh viện".

Trong khi đó, theo nội dung án phạt chính thức, tuyển thủ Tokyogurl đã vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử, điều khoản cấm sử dụng phần mềm hoặc phần cứng bên thứ ba không được phép nhằm can thiệp vào quá trình thi đấu, làm sai lệch tính công bằng của trận đấu.

Hành vi gian lận được xác định xảy ra trong ván 1 của trận play-off giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra hôm 15/12. Dù bị phát hiện có hành vi sai phạm, kết quả chuyên môn của trận đấu không bị đảo ngược, bởi đội tuyển nữ Thái Lan vẫn để thua tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 0 - 3 trong trận Bo5.

Còn theo cộng đồng Liên Quân Mobile Thái Lan, tuyển thủ Tokyogurlz bị tố đã sử dụng Discord để chia sẻ màn hình và nhờ người khác điều khiển trận đấu từ xa, trong khi bản thân chỉ “đóng vai” thi đấu trên sân khấu. Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi này không chỉ xuất hiện trong trận gặp tuyển nữ Việt Nam mà còn kéo dài từ giai đoạn tuyển chọn đội tuyển quốc gia cho đến quá trình tập luyện trước thềm SEA Games 33.

Tới hiện tại, vi phạm của Tokyogurl như cộng đồng eSports tố có đúng hay không vẫn chưa xác thực. Ngoài ra, nếu nhờ người khác đánh hộ thì danh tính người đứng sau là ai, cũng không có thông tin.