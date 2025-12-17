Tạm biệt Facebook Messenger trên PC

Kể từ ngày 15/12, người dùng Mac và Windows sẽ không còn khả năng sử dụng ứng dụng Messenger gốc từ Facebook. Thay vào đó, họ được khuyến nghị truy cập trang web của Facebook để tiếp tục sử dụng dịch vụ nhắn tin phổ biến này.

Cả người dùng Windows lẫn Mac đều không còn ứng dụng Messenger nữa.

Được ra mắt vào đầu đại dịch Covid-19, Messenger cho PC đã không thể cạnh tranh với các đối thủ như Zoom, khi không hỗ trợ nhiều người tham gia cuộc gọi video, tính năng chia sẻ màn hình hay các URL dễ chia sẻ. Sự suy giảm tầm quan trọng của ứng dụng này đã được ghi nhận từ trước khi Meta công bố kế hoạch đóng cửa vào tháng 10 năm nay.

Trong năm 2023, Facebook đã bắt đầu sáp nhập Messenger trở lại ứng dụng Facebook. Công ty gần đây cũng đã thay đổi công nghệ nền tảng cho phiên bản PC. Theo tài liệu trợ giúp của Meta, Messenger cho Mac được xây dựng bằng công nghệ Catalyst, cho phép các nhà phát triển chuyển ứng dụng iPad lên máy Mac. Tuy nhiên, công nghệ này đã nhận nhiều chỉ trích từ cả nhà phát triển và người dùng, với ý kiến cho rằng ứng dụng thiếu tính mượt mà và tự nhiên.

Đối với hệ điều hành Windows, ứng dụng đã chuyển sang mô hình ứng dụng web tiến bộ (PWA) vào năm ngoái. Việc hạ cấp tính năng có thể đã ảnh hưởng đến nhu cầu của người dùng đối với ứng dụng Mac độc lập, trong khi chiến lược chuyển Messenger trở lại Facebook cho thấy Meta đang cố gắng củng cố sự sụt giảm lượng người dùng của mạng xã hội chủ lực.

Việc sử dụng ứng dụng sẽ được đưa đến trang Messenger.com.

Mùa thu năm nay, Meta đã cảnh báo người dùng rằng ứng dụng Messenger trên máy tính để bàn sẽ ngừng hỗ trợ vào cuối năm, đồng thời khuyến khích họ thiết lập mã PIN để lưu trữ lịch sử trò chuyện trước khi chuyển sang sử dụng trên web.

Những người dùng Messenger không có tài khoản Facebook sẽ được chuyển hướng đến Messenger.com sau khi ứng dụng ngừng hoạt động, nơi họ có thể đăng nhập mà không cần tạo tài khoản Facebook.