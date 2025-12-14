Xếp hạng 8 smartphone đáng tiền nhất năm nay

Thị trường smartphone năm 2025 tiếp tục chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa Android và iPhone. Từ camera, hiệu năng, thời lượng pin đến phần mềm và trải nghiệm sử dụng, mỗi hãng đều tung ra những quân bài chiến lược nhằm định nghĩa lại “điện thoại tốt nhất”.

Chuyên trang công nghệ Tech Advisor đã thử nghiệm smartphone, tổng hợp và bình chọn 10 mẫu điện thoại thông minh xuất sắc nhất hiện nay. Dựa trên hàng loạt bài kiểm tra độc lập, bản danh sách này phản ánh chính xác những thiết bị dẫn đầu về thiết kế, hiệu năng, camera, pin và phần mềm mà người dùng có thể tin tưởng khi lựa chọn.

1. Google Pixel 10 Pro XL

Giá bán từ: 31,65 triệu đồng

Google Pixel 10 Pro XL.

Trong danh sách này, Google Pixel 10 Pro XL được đánh giá là chiếc điện thoại toàn diện nhất. Máy sở hữu màn hình 6,8 inch tuyệt đẹp, thiết kế hiện đại và khả năng chống nước IP68. Google tiếp tục chứng minh vị thế dẫn đầu phần mềm với Android 16 Material 3 mượt mà và cam kết cập nhật tới 7 năm. Về camera, Pixel 10 Pro XL mang đến trải nghiệm chụp ảnh tự động tốt nhất hiện nay dù các tính năng AI đôi khi chưa hoàn hảo. Bên cạnh đó, sạc không dây Qi2 và hệ sinh thái phụ kiện Pixelsnap mới tạo thêm lợi thế cho mẫu máy này.

2. Oppo Find X9 Pro

Giá bán từ: 32,99 triệu đồng

Oppo Find X9 Pro.

Sản phẩm này nổi bật với danh hiệu smartphone có camera tốt nhất. Hệ thống ống kính hợp tác cùng Hasselblad mang lại ảnh chụp tuyệt đẹp trong hầu hết mọi điều kiện. Thời lượng pin trở thành điểm sáng lớn khi viên pin 7.500mAh giúp máy hoạt động tới hai ngày. Hiệu năng từ chip Dimensity 9500 cũng mạnh mẽ không thua kém các "đối thủ". Thiết kế cao cấp, màn hình OLED và phần mềm tinh chỉnh tốt khiến Oppo Find X9 Pro trở thành lựa chọn gần như không có điểm yếu.

3. Samsung Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ: 26,49 triệu đồng

Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra được Tech Advisor đánh giá là mẫu điện thoại có phần mềm tốt nhất. Máy sở hữu sức mạnh xử lý vượt trội, màn hình 6,9 inch chống chói đột phá và khả năng cập nhật phần mềm lên đến bảy năm.

4. iPhone 17

Giá bán từ: 24,99 triệu đồng

iPhone 17.

Ở hệ sinh thái Apple, iPhone 17 được xem là mẫu iPhone đáng mua nhất. Thiết bị mang đến trải nghiệm cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và giá thành, đặc biệt phù hợp với người dùng từ iPhone 14 trở xuống đang có nhu cầu nâng cấp. Màn hình đẹp, hiệu năng ổn định, pin tốt và bộ nhớ gấp đôi thế hệ trước giúp iPhone 17 trở thành lựa chọn bền vững nhiều năm. Dù Apple Intelligence chưa thật sự bứt phá, iPhone 17 vẫn khẳng định vị thế mẫu iPhone phổ thông tốt nhất.

5. OnePlus 15

Giá bán từ: 15,25 triệu đồng

OnePlus 15.

OnePlus 15 được vinh danh là smartphone hiệu năng mạnh nhất. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cung cấp cho máy hiệu suất dẫn đầu, viên pin silicon-carbon 7.300mAh mang lại hai ngày sử dụng. Sạc nhanh 120W và sạc không dây 50W giúp chiếc smartphone này gần như không bao giờ cạn pin. Màn hình 165Hz ấn tượng và giao diện OxygenOS 16 trực quan cũng khiến OnePlus 15 trở thành “quái vật hiệu năng” thực sự dù camera chưa thể vượt qua nhóm dẫn đầu.

6. Xiaomi 15 Ultra

Giá bán từ: 27,79 triệu đồng

Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra tiếp tục giữ vị thế smartphone “đỉnh cao nhiếp ảnh”. Bộ 4 camera, bao gồm ống kính periscope 200MP cho khả năng zoom ấn tượng. Bộ phụ kiện Photography Kit biến máy gần như thành máy ảnh chuyên nghiệp. Ngoài camera, Xiaomi 15 Ultra còn có màn hình đẹp, hiệu năng mạnh, pin tốt và sạc nhanh 90W. Điểm hạn chế duy nhất là HyperOS 2 đôi khi thiếu trực quan và khả năng AI chưa hoàn hảo.

7. Galaxy S25 FE

Giá bán từ: 16,69 triệu đồng

Galaxy S25 FE.

Ở phân khúc tầm trung, Samsung Galaxy S25 FE trở thành lựa chọn sáng giá. Máy có thiết kế không khác biệt nhiều so với Galaxy S25+, màn hình đẹp, hiệu năng ổn, pin tốt và hỗ trợ sạc 45W. Camera chính và selfie xuất sắc, phần mềm One UI 8 mượt mà và cam kết cập nhật 7 năm giúp Galaxy S25 FE vượt trội so với hầu hết "đối thủ" tầm trung.

8. iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 37,89 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max là mẫu smartphone cao cấp nhất trong danh sách. Với màn hình 6,9 inch, hiệu năng mạnh hàng đầu và hệ thống camera có thể cạnh tranh với mọi flagship Android, thiết bị này dành cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone không giới hạn. Pin tốt, iOS 26 đẹp và tùy biến hơn cũng giúp iPhone 17 Pro Max giữ vững vị thế siêu phẩm dù thiết kế mới gây tranh cãi và trọng lượng nặng.