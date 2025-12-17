Samsung "quay xe" phút chót, Apple và người dùng iPhone sắp lãnh đủ?

Người dùng công nghệ, đặc biệt là các tín đồ của Apple, có thể sẽ phải đối mặt với một thực tế không mấy dễ chịu vào năm 2026, đó là giá điện thoại thông minh sẽ đắt hơn đáng kể. Nguyên nhân sâu xa nằm ở thị trường chip nhớ đang biến động dữ dội.

Thị trường chip nhớ biến động khiến Apple lao đao.

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho cuộc khủng hoảng giá này đến từ chính nội bộ Samsung. Theo các nguồn tin uy tín, bộ phận sản xuất chip nhớ của gã khổng lồ Hàn Quốc đã chính thức chấm dứt các hợp đồng giá ưu đãi dài hạn với bộ phận di động (Samsung Mobile). Thay vào đó, họ áp dụng cơ chế giá thị trường theo từng quý.

Động thái cứng rắn này khiến ngay cả mảng điện thoại của Samsung cũng lao đao. Ông TM Roh – người đứng đầu mảng di động Samsung – được cho là phải gấp rút tìm gặp CEO của Micron vào tháng tới để đàm phán nguồn cung cho Galaxy S26, nhằm tránh bị "ép giá" bởi chính công ty mẹ.

Nếu Samsung Mobile còn gặp khó, thì Apple – đối thủ lớn nhất – chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc. Hiện tại, Táo khuyết phụ thuộc lớn vào Samsung và SK Hynix cho nguồn cung chip nhớ trên iPhone.

Vấn đề nằm ở chỗ các hợp đồng cung ứng dài hạn với mức giá tốt của Apple sắp hết hạn. Với việc hai nhà cung cấp lớn nhất là Samsung và SK Hynix đều đang rục rịch kế hoạch tăng giá vào tháng 1/2026, Apple gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chi phí đầu vào cao hơn.

Các chuyên gia phân tích nhận định, với biên lợi nhuận bị đe dọa, Apple có ba con đường:

- Cắt giảm cấu hình (điều khó xảy ra với dòng flagship).

- Chấp nhận lãi ít hơn (điều các cổ đông không mong muốn).

- Chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng.

iPhone của năm sau sẽ đắt đỏ kỷ lục?

Kịch bản thứ 3 đang được xem là khả thi nhất. Dù chưa có gì là chắc chắn, nhưng các dữ liệu thị trường hiện tại đều chỉ ra rằng loạt iPhone ra mắt năm 2026 (dự kiến là iPhone 18 series) sẽ có mức giá khởi điểm cao hơn các thế hệ tiền nhiệm. Cuộc chiến về giá bán lẻ vào năm 2026 dường như đã bắt đầu ngay từ bây giờ, trên các bàn đàm phán linh kiện.