Ốp lưng iPhone 17 Pro tích hợp màn hình phụ độc đáo ở mặt sau

Trong cuộc đua công nghệ smartphone, Xiaomi đã gây ấn tượng với tính năng màn hình phụ ở mặt sau của dòng sản phẩm Xiaomi 17 Pro, nhằm cạnh tranh với iPhone 17 Pro của Apple. Giờ đây, người dùng iPhone cũng có thể trải nghiệm tính năng này nhờ vào chiếc ốp lưng mới mang tên Selfix do Dockcase phát triển.

Ốp lưng Selfix dành cho iPhone 17 Pro

Chiếc ốp lưng Selfix không chỉ bảo vệ điện thoại mà còn bổ sung một màn hình AMOLED nhỏ 1,6 inch ở mặt sau, với độ phân giải 480 x 480p. Màn hình này cho phép người dùng chụp ảnh selfie dễ dàng, tương tự như các thiết bị điện thoại gập. Đây là một tính năng lý tưởng cho những người làm vlog và sáng tạo nội dung.

Selfix hứa hẹn mang đến trải nghiệm mượt mà mà không cần ứng dụng đồng hành. Đặc biệt, ốp lưng này còn đi kèm với một nút nguồn riêng biệt, cho phép người dùng bật và tắt màn hình phụ một cách thuận tiện. Ngoài ra, ốp lưng còn được trang bị cổng USB Type-C PD 3.0, hỗ trợ công suất lên đến 100W.

Một điểm nổi bật khác là khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 2TB. Điều này có nghĩa là các phương tiện truyền thông như ảnh và video lưu trữ trên thẻ nhớ sẽ hiển thị trong thư viện ảnh của iPhone một cách dễ dàng.

Hiện tại, thông tin về giá bán và ngày phát hành chính thức của sản phẩm vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Dockcase đã giới thiệu Selfix trên nền tảng Kickstarter với nhiều tùy chọn màu sắc hấp dẫn, bao gồm Đen Midnight, Trắng Oat và Hồng Blush.