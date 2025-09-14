Giải mã lý do dòng iPhone 17 Pro bỏ khung viền titanium

Apple vừa công bố dòng sản phẩm iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ không còn sử dụng khung titan như trên các mẫu iPhone 15 Pro và Pro Max ra mắt năm 2023. Thay vào đó, hãng đã chuyển sang thiết kế khung nhôm mới, và đây là lý do cho sự thay đổi này.

Ảnh minh hoạ

Khung titan, mặc dù được quảng bá là bền bỉ, đã gặp phải nhiều phàn nàn từ người dùng về hiện tượng quá nhiệt. Trong khi titan mang lại độ cứng và độ bền cao, nhôm lại nhẹ hơn và có khả năng tản nhiệt tốt hơn. Điều này trở nên quan trọng hơn khi Apple giới thiệu chip A19 Pro và hệ thống làm mát buồng hơi mới, nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động của thiết bị.

Ngoài ra, việc gia công titan phức tạp, tốc độ sản xuất chậm và tỷ lệ phế liệu cao cũng có thể là lý do dẫn đến quyết định này. Khung titan yêu cầu công cụ chuyên dụng và quy trình phay CNC chính xác, trong khi nhôm dễ sản xuất hơn và có chi phí thấp hơn.

Một yếu tố khác là nhôm có lượng khí thải carbon thấp hơn titan, đặc biệt khi được cung cấp thông qua các mối quan hệ đối tác luyện kim carbon thấp của Apple. Khả năng tái chế nhôm hiệu quả ở quy mô lớn cũng phù hợp hơn với chiến lược bảo vệ môi trường của hãng, trong khi quy trình sản xuất titan tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Khung nhôm trên iPhone 17 Pro mang đến tuỳ chọn màu sắc mới

Khung nhôm mới trên iPhone 17 Pro còn mang đến các tùy chọn màu sắc mới, bao gồm màu xanh đậm và màu cam rực rỡ. Trước đây, những hạn chế trong quá trình anod hóa titan đã hạn chế khả năng hoàn thiện màu sắc tươi sáng của Apple trên các mẫu Pro.

Mặc dù titan không còn được sử dụng trên dòng iPhone 17 Pro, nhưng nó sẽ không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, titan sẽ trở thành một đặc điểm nổi bật của mẫu iPhone Air mới ra mắt, với thiết kế siêu mỏng chỉ dày 5,6mm, giúp duy trì độ cứng cáp của kết cấu trong khi đạt được độ mỏng chưa từng có.