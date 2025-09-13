Mẫu iPhone 17 Pro “tốt nhất” không được bán tại Việt Nam

Rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức ra mắt dòng smartphone mới nhất của mình, iPhone 17 Pro. Sản phẩm này sở hữu thiết kế nguyên khối bằng nhôm xước, trang bị chip A19 Pro, hệ thống camera được nâng cấp và thời lượng pin cải thiện đáng kể.

Các mẫu iPhone 17 Pro chỉ có eSIM cung cấp thời lượng pin tốt hơn 2 giờ so với bản SIM vật lý khi phát video.

Tuy nhiên, có một sự phân biệt đáng chú ý về thời lượng pin iPhone 17 Pro khi so sánh giữa các thị trường, với nguyên nhân bắt nguồn từ thiết kế eSIM.

Apple lần đầu tiên giới thiệu khả năng hỗ trợ eSIM trên iPhone vào tháng 9/2018 với các mẫu iPhone XS, XS Max và XR. Đây là những mẫu iPhone đầu tiên cho phép sử dụng hai SIM, bao gồm một nano-SIM vật lý và một eSIM. Kể từ đó, Apple đã mở rộng khả năng hỗ trợ eSIM trên các mẫu máy mới hơn. Đặc biệt, từ dòng iPhone 14 tại Mỹ, Apple đã chuyển sang sản xuất các mẫu chỉ hỗ trợ eSIM mà không có khe cắm SIM vật lý.

Chỉ có 12 thị trường bán iPhone 17 Pro chỉ hỗ trợ eSIM.

Giờ đây, Apple tiếp tục mở rộng thị trường iPhone “chỉ eSIM” khi ra mắt dòng iPhone 17, trong đó công ty sản xuất phiên bản iPhone 17 Pro và 17 Pro Max chỉ hỗ trợ eSIM tại một số quốc gia, bao gồm Bahrain, Canada, Guam, Nhật Bản, Kuwait, Mexico, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, UAE, Mỹ và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Các phiên bản này được trang bị pin lớn hơn nhờ vào việc loại bỏ khe SIM vật lý, điều này cho phép Apple nâng cao thời gian sử dụng thêm 2 giờ cho iPhone 17 Pro khi so với các phiên bản có SIM vật lý.

Thời lượng pin chính thức được công bố cho dòng iPhone 17 Pro

Phát lại video Phát lại video (Phát trực tuyến) iPhone 17 Pro chỉ có eSIM 33 giờ 30 giờ iPhone 17 Pro 31 giờ 28 giờ iPhone 17 Pro Max chỉ có eSIM 39 giờ 35 giờ iPhone 17 Pro Max 37 giờ 33 giờ

Như vậy, người dùng tại Việt Nam sẽ không được hưởng lợi từ lợi thế trên khi mua các phiên bản iPhone 17 Pro phân phối chính hãng (mã VN/A). Trong trường hợp muốn thời lượng pin dài hơn, người dùng cần xem xét mua dòng iPhone 17 Pro tại các quốc gia đã đề cập, với thời gian sử dụng pin tốt hơn khoảng 5-7%. Dĩ nhiên, lúc này người dùng phải chấp nhận chuyển từ SIM vật lý sang eSIM hoàn toàn, đồng thời các chính sách hỗ trợ hậu mãi đối với sản phẩm “xách tay” có thể bị ảnh hưởng.

Để hỗ trợ người dùng trong việc quản lý eSIM khi đi du lịch, Apple cũng đã đơn giản hóa quy trình thiết lập eSIM trong iOS 26, phiên bản sẽ được phát hành vào tuần tới cho tất cả các iPhone đủ điều kiện.

Dù cho phiên bản eSIM của chiếc iPhone 17 Pro không được phát hành tại Việt Nam thì vẫn còn đó con át chủ bài mang tên iPhone 17 Pro Max. Theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật từ Di Động Việt, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn chiếm tỉ trọng áp đảo nhờ camera nâng cấp, chip A19 Pro và nhiều yếu tố khác liên quan đến thị hiếu của người dùng Việt Nam. Thậm chí, iPhone Air cũng bất ngờ nhận nhiều quan tâm vì thiết kế siêu mỏng, khung titan và mức giá dễ tiếp cận hơn dòng Pro.Sau 3 ngày mở cổng đăng ký nhận thông tin và tính đến trước thời điểm mở đăng ký cọc, chúng tôi ghi nhận đến 83,11% khách hàng quan tâm iPhone 17 Pro Max. Trong đó, có đến hơn 58% khách hàng quan tâm phiên bản Pro Max 256GB màu Cam Vũ Trụ.

Chỉ trong ba ngày mở đăng ký nhận thông tin, Di Động Việt đã ghi nhận hơn 21.000 lượt quan tâm. Trong đó, không chỉ có khách hàng đăng kí trực tiếp qua website mà còn có khách hàng tìm hiểu thông tin qua hệ thống cửa hàng, qua kênh tư vấn online…