Samsung báo tin vui giữa cơn sốt SSD bủa vây, người tiêu dùng thở phào

Trong một tuyên bố độc quyền với Wccftech mới đây, người phát ngôn của Samsung cho biết: “Tin đồn về việc Samsung ngừng sản xuất SSD SATA hoặc các loại SSD khác là không đúng sự thật”.

Mặc dù Samsung vẫn duy trì sản xuất ổ SSD, chuỗi cung ứng hiện đang gặp khó khăn do tình trạng thiếu hụt nguồn cung DRAM và NAND. Nguyên nhân chính là nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) khiến việc đáp ứng nhu cầu trở nên khó khăn hơn.

Tin đồn về việc Samsung ngừng sản xuất SSD SATA xuất hiện sau khi Micron rút khỏi thị trường tiêu dùng, điều này đã gây hoang mang cho người tiêu dùng. Sự lo lắng là hoàn toàn có cơ sở khi Samsung là một trong những nhà sản xuất NAND lớn nhất, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng SSD.

Chính vì vậy, những thông tin sai lệch về việc ngừng Samsung cung cấp SSD SATA đã thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng. May mắn, tuyên bố của Samsung đã giúp người dùng có thể yên tâm hơn, đặc biệt khi SSD từ Samsung nổi tiếng với độ tin cậy sẽ tiếp tục có mặt trên thị trường.

Được biết, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và thiết bị lưu trữ hiện nay đã khiến các nhà sản xuất bất ngờ, khi nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các công ty lớn trong lĩnh vực AI đạt mức cao kỷ lục. Các sản phẩm DRAM đa dụng, cùng với HDD và SSD, đang phải đối mặt với những hạn chế lớn về nguồn cung, điều này có thể dẫn đến việc tăng giá sản phẩm từ các nhà sản xuất như Dell.

Trước đó, SK hynix cũng đã xác nhận rằng họ đang nỗ lực giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng DRAM, nhưng sẽ mất vài tháng nữa trước khi tình hình tại các thị trường bán lẻ trở lại bình thường.