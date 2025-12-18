Chuyên gia khoa học lý giải thói quen “giấu đồ” của chó

Nhiều chủ nuôi chó thường thắc mắc về việc tại sao thú cưng của họ lại có thói quen giấu thức ăn hoặc đồ chơi dưới gối hay trong những cái hố mà chúng đào trong vườn. Giải thích vấn đề, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Phúc lợi Động vật thuộc Đại học Melbourne (Úc), Mia Cobb, cho rằng hành vi này không phải là dấu hiệu của sự lo lắng về một thảm họa sắp xảy ra, mà là một bản năng còn sót lại từ tổ tiên của loài chó.

Hành vi tưởng kỳ lạ của chó thực ra là di sản từ thời hoang dã.

Theo Cobb, việc cất giữ thức ăn để sử dụng sau này là một hành vi phổ biến trong thế giới động vật. Chẳng hạn, sóc thường giấu hạt và thức ăn trong các kho chứa để dự trữ cho mùa đông. Các loài chó như cáo và sói cũng có thói quen tích trữ thức ăn dư thừa để sống sót qua những thời kỳ khan hiếm.

Hành vi giấu thức ăn và đồ chơi của chó nhà hiện đại phản ánh thói quen ăn uống của tổ tiên săn bắt của chúng. Chó sử dụng trí nhớ không gian dựa trên khứu giác và quan sát để nhớ nơi chúng đã giấu đồ vật. Nếu bạn thấy chó của mình giấu đồ ở nhiều nơi khác nhau, đừng lo lắng quá. Cobb khẳng định rằng đây là một cơ chế sinh tồn bẩm sinh, không phải là dấu hiệu cho thấy chó đang lo lắng về việc sẽ bị đói trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu chó từng sống trong môi trường căng thẳng hoặc là chó hoang, chúng có thể có xu hướng tích trữ nhiều thức ăn hơn như một cách để đối phó. Điều này cũng phổ biến ở những giống chó có bản năng săn bắt mạnh mẽ.

Đồ chơi cũng là thứ mà chó thường muốn giấu đi.

Cobb khuyên rằng, nếu hành vi giấu thức ăn trở thành vấn đề, người nuôi nên cung cấp cho chó hoạt động thể chất hàng ngày, kích thích tinh thần và các tương tác xã hội vui vẻ. Sử dụng thảm tìm thức ăn và các trò chơi xếp hình tương tác có thể khuyến khích chó thực hiện hành vi tìm kiếm thức ăn tự nhiên, giúp chúng giải trí và giảm bớt sự nhàm chán.

Nếu chó có những hành vi bất thường như gầm gừ hoặc tấn công khi bảo vệ thức ăn, hãy xem xét các chiến lược để đảm bảo an toàn cho chúng, chẳng hạn như cung cấp nhiều đồ chơi để giảm sự cạnh tranh hoặc tạo ra các rào cản vật lý để tách biệt khu vực ăn uống.

Cuối cùng, khi thấy chó giấu thứ gì đó, hãy yên tâm rằng chúng không lo lắng về ngày tận thế hay phản đối món ăn. Đó chỉ là hành vi tự nhiên phản ánh bản năng hoang dã trong quá khứ của chúng.