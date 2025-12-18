U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục U22 Thái Lan, vô địch SEA Games 33: Dân mạng sướng rơn

Tối 18/12, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan khép lại với một kịch bản khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa. Bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp 1, các chiến binh sao vàng vẫn không buông xuôi. Sang hiệp 2, thế trận đảo chiều, U22 Việt Nam gỡ hòa 2 - 2 rồi hoàn tất màn ngược dòng 3 - 2 trong hiệp phụ để bước lên ngôi vô địch.

Người hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là tấm Huy chương Vàng, trận đấu còn cho thấy bản lĩnh, tinh thần chiến đấu đến phút cuối của một tập thể trẻ trung. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cảm xúc vỡ òa không chỉ trên sân mà còn lan nhanh khắp mạng xã hội.

Ngay sau trận đấu, Facebook, X và các nền tảng khác ngập tràn những dòng trạng thái ăn mừng. “Một pha lội ngược dòng kinh điển”, “Vô địch! Thắng Thái Lan rồi!” hay “Má ơi, con vui quá!”,... là một số dòng trạng thái như vậy. Có người viết ngắn gọn bằng tiếng Anh: “I believe in karma!”, như một cách nhấn mạnh sự công bằng sau những diễn biến đầy cảm xúc.

Không khí ăn mừng nhanh chóng vượt ra ngoài không gian mạng. Nhiều tuyến đường tại TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai rộn ràng tiếng còi xe, cờ đỏ sao vàng phủ kín. Một Facebooker phát trực tiếp cảnh người dân Đồng Nai “đi bão”, tạo nên khung cảnh náo nhiệt kéo dài nhiều giờ liền.

Tại các khu vực công cộng, nơi lắp đặt màn hình LED lớn, người hâm mộ ôm chầm lấy nhau sau bàn thắng quyết định. Phố đi bộ đông nghịt người, tiếng hò reo vang lên mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc lịch sử của trận đấu. “Việt Nam vô địch, tuyệt vời quá!” là câu nói được nghe nhiều nhất trong đêm.

Nhiều cổ động viên dành lời khen cho các cá nhân nổi bật. “Thái Sơn - Thanh Nhàn quá hay… Chuyến tàu lượn cảm xúc” là nhận xét đại diện cho cảm xúc chung, khi niềm tin được đẩy lên cao nhất sau những phút giây căng thẳng.

Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ khép lại một trận đấu giàu kịch tính, mà còn mở ra niềm tin lớn cho tương lai bóng đá trẻ Việt Nam. Một đêm tháng 12 đáng nhớ, nơi cảm xúc tự hào lan tỏa từ sân cỏ đến từng góc phố.

Facebooker trực tiếp cảnh người dân Đồng Nai "đi bão" ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.

Hình ảnh ăn mừng chiến thắng tại phố đi bộ có màn hình LED "khủng" tường thuật trực tiếp trận đấu.