Nếu sử dụng hợp lý, iPhone thực sự có thể dùng được bao lâu?

iPhone không chỉ nổi tiếng với độ bền mà còn giữ giá trị bán lại cao hơn so với nhiều sản phẩm cạnh tranh. Điều này có nghĩa người dùng có thể thu hồi một khoản tiền kha khá nếu quyết định bán chiếc điện thoại sớm hơn dự kiến.

iPhone không chỉ mang trải nghiệm hấp dẫn mà khả năng giữ giá rất tốt.

Nhiều người cho rằng iPhone sẽ trở nên lỗi thời sau vài năm, nhưng thực tế cho thấy, nếu được chăm sóc đúng cách, chúng có thể hoạt động tốt lâu hơn so với những gì chúng ta nghĩ.

Đầu tiên là pin, bộ phận dễ bị ảnh hưởng theo thời gian. Tuy nhiên, với một số thói quen đơn giản như không để pin xuống 0%, tránh sạc nhanh và không để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao, người dùng có thể duy trì hiệu suất pin trong nhiều năm. Nếu pin bị hỏng, việc thay thế tại Apple hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền thường không tốn kém và giúp pin hoạt động trở lại như mới.

Thứ hai, hệ điều hành của iPhone cũng là một điểm mạnh. Apple thường xuyên cập nhật cho các mẫu máy từ 5-6 năm trước, giúp iPhone của người dùng nhận được các tính năng mới và bản vá bảo mật lâu hơn so với hầu hết các điện thoại Android. Điều này có nghĩa, ngay cả khi mẫu iPhone đó không phải là mới nhất, nó vẫn sẽ hữu ích và an toàn trong nhiều năm.

Điện thoại cho khả năng sử dụng bền bỉ theo thời gian, duy trì nhiều tính năng trong nhiều năm.

Về phần cứng, mặc dù các mẫu iPhone mới hơn có hiệu năng và camera tốt hơn, sự khác biệt trong sử dụng hàng ngày không phải lúc nào cũng rõ rệt. Các ứng dụng như mạng xã hội, nhắn tin hay phát trực tuyến vẫn hoạt động tốt vì chúng không yêu cầu những cải tiến lớn về linh kiện.

Tóm lại, một chiếc iPhone nếu được sử dụng hợp lý có thể dễ dàng kéo dài tuổi thọ từ 4 đến 6 năm. Điều quan trọng không chỉ là mua mẫu mới nhất mà còn là chăm sóc chiếc điện thoại hiện có và tận dụng các bản cập nhật phần mềm. Đôi khi, bí quyết nằm ở cách người dùng sử dụng chứ không phải số tiền mà họ đã bỏ ra.