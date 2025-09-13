Dây đeo chéo iPhone 17 chính hãng, muốn dùng phải chi hơn 3 triệu đồng

Bên cạnh việc giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 17, Apple cũng công bố hàng loạt phụ kiện mới, trong đó sợi dây đeo chéo thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là mức giá của sản phẩm.

Mức giá "trên trời" mà Apple đưa ra cho mẫu dây đeo chéo iPhone 17.

Trên trang cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, sợi dây đeo chéo được chào bán với mức giá 1.668.000 đồng. Mức giá này đã khiến không ít người dùng tại Việt Nam cảm thấy hoang mang, với nhiều ý kiến cho rằng Apple đã định giá quá cao cho món phụ kiện này. Nhiều người dùng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về mức giá này trên các hội nhóm trên Facebook.

Nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn khi để có thể sử dụng dây đeo này, người dùng iPhone cần phải mua thêm ốp lưng chính hãng của Apple hoặc các mẫu bên thứ ba có phần lỗ để gắn dây. Theo cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, công ty hiện cung cấp các ốp lưng có lỗ gắn dây cho iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max, bao gồm ốp lưng TechWoven MagSafe giá 1.668.000 đồng và ốp lưng Silicon MagSafe giá 1.403.000 đồng. Như vậy, tổng chi phí để sử dụng dây đeo mới có thể lên tới hơn 3 triệu đồng.

Theo mô tả từ Apple, dây đeo chéo được thiết kế để gắn vào ốp lưng giúp người dùng đeo iPhone một cách thuận tiện và rảnh tay hơn. Sợi dây đeo có độ dài tối đa 2.080mm và tối thiểu 1.080mm, được chế tác từ 100% sợi PET tái chế, với phần nam châm tích hợp cho phép điều chỉnh độ dài theo nhu cầu sử dụng.

Ngoài nhiều ý kiến cho rằng dây đeo quá đắt đỏ, nó cũng được cho là dễ bị cắt đứt.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Apple gây tranh cãi về giá cả phụ kiện. Trước đó, hãng đã gây sốc khi bán một chiếc khăn lau màn hình với giá 529.000 đồng và một cổng chuyển đổi USB-C sang Lightning gần 1 triệu đồng. Mặc dù có thiết kế đơn giản nhưng sợi dây đeo mới vẫn gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng công nghệ.

Theo phân tích từ trang CNET, dây đeo này có thể dễ dàng bị cắt đứt, khiến người dùng lo lắng về việc bảo vệ thiết bị đắt tiền của mình. Một số người trên diễn đàn Reddit đã chia sẻ kinh nghiệm về việc túi đeo chéo và ví của họ bị trộm do dây đeo bị cắt. Điều này đặt ra câu hỏi về tính an toàn khi sử dụng sợi dây đeo chéo này, đặc biệt khi người dùng có thể trở nên chủ quan hơn với thiết bị của mình.