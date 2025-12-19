Hot girl esports Thái Lan bị cấm thi đấu trọn đời sau vụ gian lận tại SEA Games 33

Hot girl esports Thái Lan nhận mức kỷ luật cao nhất

Theo thông tin từ Dailynews.co.th, ngày 17/12, các quyết định kỷ luật VĐV Napat Warasin đã được các bên liên quan đồng loạt công bố. Cụ thể, nhà phát hành Garena ban hành lệnh cấm Tokyogurl tham dự toàn bộ các giải đấu Arena of Valor, có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2025. Trong khi đó, đội tuyển chủ quản TALON cũng xác nhận chấm dứt hợp đồng với vận động viên này ngay lập tức.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức RoV eSports áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất khi ra quyết định cấm Tokyogurl thi đấu trọn đời, khép lại một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử thể thao điện tử Thái Lan.

VĐV Napat Warasin (biệt danh Tokyogurl). (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào ngày 16/12, Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) chính thức xác nhận VĐV Napat Warasin, được biết đến với biệt danh Tokyogurl, bị loại khỏi SEA Games 33 do vi phạm nghiêm trọng các quy định kỹ thuật trong thi đấu.

Theo kết luận của TESF, Tokyogurl đã vi phạm Điều 9.4.3 trong Sổ tay Kỹ thuật Thể thao Điện tử, liên quan đến hành vi sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 15/12.

Liên quan đến vụ việc, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết sẽ phối hợp và ủng hộ Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan trong việc xem xét, xử lý Tokyogurl theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai có sự góp mặt của nhiều nội dung eSports, trong đó Liên quân đồng đội là một trong những môn thi đấu được quan tâm. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu 15/12, sự việc Naphat Warasin cố tình gian lận khi thi đấu đã xảy ra, khiến nội dung thi đấu này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, trong lúc trận đấu đang diễn ra, tuyển thủ này đã để một tuyển thủ nam giám sát từ xa và tham gia thi đấu thay mình trong quá trình tham gia trận đấu. Hành vi này sau đó đã bị tổ trọng tài phát hiện, dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận.