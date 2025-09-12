iPhone 17 Pro Max khiến anti Apple phải "quay xe"

Nhiều năm qua, fan hâm mộ Android vẫn luôn tìm cớ để "dìm" iPhone. Tuy nhiên, năm nay, không ai là không mê mẩn iPhone 17 Pro Max của Apple. Siêu phẩm này quá ấn tượng!

iPhone 17 Pro Max.

Cùng tìm hiểu chi tiết về iPhone 17 Pro Max và hiểu được lý do tại sao đây là chiếc điện thoại tốt nhất hiện nay.

Nếu bạn cần một chiếc điện thoại Apple bỏ túi tốt nhất vào năm 2025, đừng lãng phí thời gian vào chiếc iPhone Air mỏng như tờ giấy, iPhone 17 bản thường hay thậm chí là chiếc iPhone 17 Pro nhỏ hơn. Không, bạn cần 17 Pro Max.

Không tăng giá trong năm thứ 6 liên tiếp

Đây là lý do số một khiến nhiều người nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max. Rõ ràng, mọi thứ đang ngày càng đắt đỏ nhưng giá khởi điểm của iPhone 17 Pro Max (37,99 triệu đồng) không cao hơn so với iPhone 16 Pro Max khi mới được trình làng vào tháng 9 năm ngoái.

Thực tế, đây cũng là mức giá của iPhone Pro Max 256 GB trong nhiều năm nay.

Các màu của iPhone 17 Pro Max.

Chắc chắn rồi, số tiền hơn 30 triệu đồng vẫn là một khoản tiền lớn, bất kể lạm phát hay không. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm được nhiều thứ với iPhone 17 Pro Max.

Pin và sạc

Đây là lý do khiến nhiều người phải "quay xe" khi sử dụng iPhone 17 Pro Max. Thời lượng pin của máy cực ấn tượng, kế nhiệm iPhone 16 Pro Max.

3 camera sau của iPhone 17 Pro Max.

Trong bài kiểm tra nội bộ của PhoneArena, iPhone 16 Pro Max đã rất tuyệt vời về pin nhưng iPhone 17 Pro Max còn vượt xa hơn nữa. Dự kiến, iPhone 17 Pro Max sẽ có hai phiên bản riêng biệt sau:

- iPhone 17 Pro Max – pin 4.823 mAh

- iPhone 17 Pro Max (eSIM) – pin 5.088 mAh

Vì vậy, nếu muốn có được pin iPhone tốt nhất, hãy chọn phiên bản chỉ có eSIM.

Tất nhiên, người dùng có thể lựa chọn những "quái vật" có pin 6.000 và 7.000 mAh đến từ nhiều thương hiệu Trung Quốc – chẳng hạn như Vivo X200 Ultra. Nhưng một chiếc iPhone có dung lượng pin ~5.000 mAh thì thật tuyệt vời bởi Apple nổi tiếng với các giải pháp phần mềm tiết kiệm năng lượng.

Để mọi thứ tốt hơn nữa, iPhone 17 Pro Max sẽ có cả sạc nhanh hơn. Chắc chắn, chúng sẽ không đạt đến tốc độ 100W khủng khiếp như các flagship Trung Quốc nhưng "nhanh hơn" cũng là một nâng cấp đáng hoan nghênh.

Nhiếp ảnh tuyệt vời: Camera tele 48MP!

Cuối cùng, chúng ta có cả ba camera ở mặt sau của iPhone 17 Pro Max, đều sử dụng cảm biến 48 MP.

Mặc dù những nhà vô địch về camera như Xiaomi 15 Ultra hay Oppo Find X8 Ultra sở hữu cảm biến 1 inch khổng lồ nhưng iPhone 17 Pro Max vẫn là một công cụ đáng gờm. Một lần nữa, đây không phải là chiếc điện thoại có camera tốt nhất mà là chiếc iPhone có camera tốt nhất hiện tại.

Rõ ràng, chúng ta phải chấp nhận những đánh đổi với iPhone 17 Pro Max nhưng chúng sẽ không quá nghiêm trọng như với iPhone 16 Pro Max hay bất kỳ chiếc iPhone nào khác.

Tại sao? Bởi vì camera tele sử dụng cảm biến lớn hơn 56% cho cảm biến 48 MP, đây là một bước tiến lớn từ camera tele 12MP trên iPhone 16 Pro Max.

Hơn nữa, khả năng zoom trên mẫu iPhone mới giờ đây đã được nâng lên 8x (tiêu cự 200mm) thông qua tính năng crop-in cảm biến. Khả năng zoom 4x rất tuyệt vời cho ảnh chân dung và đường phố trong khi zoom 8x dành riêng cho động vật hoang dã và các tình huống cụ thể khác.

Ở mặt trước, máy cũng có một cảm biến mới 18MP. Camera selfie mới sẽ cho phép bạn chụp ảnh selfie theo chiều ngang khi cầm điện thoại theo chiều dọc.Thật tiện lợi! Chức năng Center Stage mới này được thực hiện nhờ sử dụng cảm biến hình vuông, cho phép bạn chụp cả theo chiều dọc và chiều ngang.

Buồng hơi và chip A19 Pro

Lần đầu tiên, Apple cung cấp một buồng hơi tùy chỉnh, giúp cải thiện hiệu suất và tản nhiệt. Bên trong, nước khử ion lưu thông trong khung nhôm hàn laser, dẫn nhiệt từ chip A19 Pro và phân bổ đều khắp thân máy, giúp thiết bị luôn mát mẻ và thoải mái.

Thiết lập này cho phép con chip "khủng" của Apple hoạt động hết công suất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, duy trì hiệu suất tốt hơn tới 40% so với chip A18 Pro trước đó.

Thiết kế của iPhone 17 Pro Max tinh tế hơn.

Bản thân A19 Pro sở hữu CPU 6 nhân, được Apple tuyên bố là "nhanh nhất từ ​​trước đến nay" trên điện thoại thông minh và GPU 6 nhân với Bộ tăng tốc thần kinh tích hợp, bộ nhớ đệm mở rộng và bộ nhớ bổ sung. Nhờ Neural Engine 16 nhân mới, GPU có thể hỗ trợ các tác vụ AI nặng, đồ họa nâng cao và chơi game ở cấu hình cao.

Với buồng hơi giữ cho mọi thứ mát mẻ, A19 Pro sẽ thực sự bùng nổ.

Thiết kế mới thú vị

Tất nhiên, iPhone 17 Pro Max không làm hài lòng tất cả mọi người. Chúng vẫn vấp phải nhiều sự chê bai và được coi là "bản sao" của điện thoại Pixel. Dù vậy, theo các chuyên gia, việc Apple mang đến những thiết kế mới mẻ là một điều tốt.

Hơn hết, khi dùng iPhone 17 Pro Max, chủ nhân đã có một màn hình lớn - kích cỡ 6,9 inch (iPhone 17 Pro chỉ có màn hình 6,3 inch), rất phù hợp để chỉnh sửa khi đang di chuyển.

Với tất cả những lý do trên, iPhone 17 Pro Max hoàn toàn xứng đáng được vinh danh là smartphone tốt nhất của năm.