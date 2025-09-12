iPhone 17 Pro mạnh hơn cả MacBook Pro M4

Theo các đánh giá mới nhất, chip A19 Pro mới được trang bị trên iPhone 17 Pro và iPhone Air đã gây ấn tượng mạnh với hiệu suất CPU tương đương các mẫu MacBook Pro M4 - một thành tựu mà chỉ Apple mới có thể đạt được.

A19 Pro là chip mạnh mẽ được trang bị cho iPhone 17 Pro.

Báo cáo từ Geekbench chỉ ra rằng, chip A19 Pro đã ghi nhận điểm số vượt trội so với các chip silicon của năm trước. Cụ thể, điểm chuẩn của iPhone 17 Pro cho thấy hiệu suất CPU đã được cải thiện đáng kể so với iPhone 16 Pro, thậm chí còn vượt qua cả MacBook Pro M4.

Được chia sẻ bởi người dùng Jukanlosreve trên X, danh sách Geekbench cho thấy mẫu điện thoại được gắn nhãn iPhone18,2 chính là iPhone 17 Pro. Biến thể A19 Pro được thử nghiệm có GPU 6 nhân, khác với GPU 5 nhân trên iPhone Air.

Chip A19 Pro trong iPhone 17 Pro đạt điểm đơn nhân 3.895 và điểm đa nhân 9.746, đưa nó trở thành một trong những smartphone mạnh mẽ nhất hiện nay.

Điểm số Geekbench được cho là của iPhone 17 Pro.

Để so sánh, iPhone 16 Pro với chip A18 Pro đạt điểm trung bình 3.447 đơn nhân và 8.576 đa nhân. Như vậy, iPhone 17 Pro đã cải thiện 13% về hiệu năng đơn nhân và 14% về hiệu năng đa nhân, điều này mang lại khả năng đa nhiệm mượt mà hơn và xử lý nhanh chóng các tính năng yêu cầu sức mạnh xử lý cao.

Một điểm đáng chú ý khác là hiệu suất của chip A19 Pro so với chip M4 trên MacBook Pro. Chip M4 đạt khoảng 3.829 điểm đơn nhân và hơn 14.000 điểm đa nhân, cho thấy Apple đã đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế chip di động. Tuy nhiên, với nhiều nhân hơn và khả năng tản nhiệt tốt hơn, MacBook Pro vẫn dẫn trước 45% về hiệu năng đa nhân.

Hệ thống làm mát buồng hơi giúp iPhone 17 Pro duy trì hiệu suất làm việc trong thời gian dài.

Ngoài ra, iPhone 17 Pro còn được trang bị hệ thống làm mát buồng hơi lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone, giúp chip A19 Pro duy trì hiệu suất cao hơn trong thời gian dài, giảm thiểu hiện tượng giật lag khi chơi game hoặc xử lý các tác vụ nặng. Điều này có nghĩa là điểm số đơn nhân và đa nhân có thể được duy trì trong điều kiện thực tế.