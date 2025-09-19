iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro Max nạm đá quý, giá tới 2 tỷ đồng

Ngay sau khi iPhone 17 series vừa mở bán, hãng G’Ace International đã công bố việc chế tác iPhone 17 Pro Max và iPhone Air đầu tiên trên thế giới bằng chất liệu titanium, mạ vàng 18K - 24K và nạm kim cương.

Nổi bật nhất trong loạt chế tác này đó là Aurora, bộ sưu tập iPhone Air giới hạn 499 chiếc trên toàn cầu được hoàn thiện bằng titanium và thép không gỉ cao cấp, kết hợp công nghệ mạ vàng thủ công. Bộ sưu tập được chế tác với chất lượng chuẩn châu Âu, theo công bố của nhà chế tác.

Với tổng số lượng giới hạn chỉ 499 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc iPhone Air Aurora là một tác phẩm độc bản. Khách hàng sẽ được “bespoke” (cá nhân hóa) từ việc thiết kế logo, nội dung khắc tên, khắc biểu tượng, đến lựa chọn chất liệu logo “táo khuyết” bằng vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải hay thép không gỉ, hoặc thậm chí là vàng nguyên khối.

Khung sườn nguyên bản titanium Grade 5 được hoàn thiện mờ nhám hoặc bóng gương tùy phiên bản. Phần nắp chụp camera được thiết kế lại bằng công nghệ CNC từ thép không gỉ hoặc titanium. Ngoài ra, bộ 4 phím bấm chức năng đặc biệt trên từng thiết bị cũng được tùy chọn chế tác từ vàng 18K Au750 hoặc cẩn ốc xà cừ.

Mặt lưng của máy được thay thế bằng thép không gỉ cao cấp, đánh bóng gương và khắc nét các thông tin phiên bản, số thứ tự giới hạn,... Với các khách hàng yêu thích sự sang trọng cổ điển, Rose Edition với lớp mạ vàng hồng 18K hay Classic Gold EDT mạ vàng 24K sẽ là lựa chọn khác. Nếu hướng đến vẻ hiện đại, Platinum Edition với lớp mạ bạch kim sáng bóng sẽ đem đến diện mạo sang trọng.

Ở những phiên bản dành cho người dùng cá tính, nhà chế tác mang đến Ultimate Edition phủ một lớp mạ đen tuyền, hay Emerald Edition với sắc xanh “ngọc lục bảo”. Ngoài ra, những phiên bản mang sắc màu ấm áp và phá cách như Choco Brown Edition (nâu Chocolate), Ocean Blue Edition (xanh đại dương), hay Emethyst Edition (tím thạch anh) cũng được chế tác cho từng gu thẩm mỹ riêng biệt.

Phiên bản Mix Gold EDT giới hạn 79 chiếc trên toàn thế giới, đắt giá với các chi tiết điểm bằng vàng nguyên khối 18K Au750.

Song song với Aurora được chế tác dành riêng cho iPhone Air, nhà chế tác nói trên còn giới thiệu ba bộ sưu tập giới hạn đặc biệt dành cho iPhone 17 Pro Max: V Legacy, Meteorites và Stellar Rosa.

Trong đó, V Legacy chỉ giới hạn 80 chiếc trên toàn thế giới.

Còn Meteorites được đính kèm một mảnh thiên thạch Muonionalusta Meteorites có niên đại 4,5 tỷ năm tuổi, sẽ được G’Ace giới thiệu tại các thị trường “vương đô của giới quý tộc” như Paris, Dubai, Qatar hay Saudi Arabia, với tổng số lượng chỉ 99 thiết bị toàn cầu.

Cuối cùng, bộ sưu tập Stellar Rosa được chế tác thủ công và nạm tới 1.300 viên kim cương thiên nhiên chuẩn VVS, tổng trọng lượng gần 14 carats. Giá bán của Stellar Rosa khởi điểm từ 790 triệu đồng, và có thể lên đến gần 2 tỷ đồng tuỳ thuộc vào thiết kế và yêu cầu riêng của khách hàng.