iPhone 17 Pro Max "ngốn" mấy tháng lương của dân văn phòng?

Với sự ra mắt của siêu phẩm iPhone 17 Pro Max, một câu hỏi lớn lại được đặt ra trong cộng đồng dân văn phòng: phải dành dụm bao lâu mới có thể sở hữu chiếc điện thoại này? Hãy đi vào phân tích chi tiết mức thu nhập trung bình, giá bán của iPhone 17 Pro Max và đưa ra câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này.

iPhone 17 Pro Max.

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max đã có mặt trên các kệ hàng phân phối chính hãng trong nước. Giá của các phiên bản như sau:

- Bản 256 GB: khoảng 37.990.000 VNĐ.

- Bản 512 GB: khoảng 44.490.000 VNĐ.

- Bản 1 TB: khoảng 50.990.000 VNĐ.

- Bản 2 TB: khoảng 63.999.000 VNĐ.

Thu nhập trung bình của dân văn phòng là bao nhiêu?

Theo khảo sát của nhiều trang tuyển dụng lớn tại Việt Nam, mức lương trung bình của người lao động tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM dao động khá rộng, tùy thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm và vị trí công việc.

- Nhóm thu nhập thấp: Đối với những nhân viên mới ra trường hoặc làm việc trong các ngành nghề có mức lương khởi điểm thấp, mức thu nhập hàng tháng thường chỉ khoảng 7 - 10 triệu đồng. Với mức lương này, việc mua một chiếc iPhone 17 Pro Max sẽ là một thách thức cực lớn.

- Nhóm thu nhập trung bình: Đây là nhóm phổ biến nhất, bao gồm các nhân viên có kinh nghiệm từ 3-5 năm hoặc làm việc trong các lĩnh vực như marketing, tài chính, IT... Mức lương của họ thường dao động từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

- Nhóm thu nhập cao: Bao gồm các chuyên gia, quản lý cấp cao hoặc những người làm trong các ngành công nghệ thông tin, ngân hàng, bất động sản... Mức lương của họ có thể lên tới 30 - 50 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn.

Bảng tạm tính sẽ như sau:

Phiên bản iPhone 17 Pro Max Giá bán tại Việt Nam (triệu đồng) Lương ~ 7 triệu đồng/ tháng Lương ~ 10 triệu đồng/ tháng Lương ~ 15 triệu đồng/ tháng Lương ~ 20 triệu đồng/ tháng 256GB 37,99 ~ 5,4 tháng ~ 3,7 tháng ~ 2,5 tháng ~ 1,8 tháng 512GB 44,49 ~ 6,3 tháng ~ 4,4 tháng ~ 2,9 tháng ~ 2,2 tháng 1TB 50,99 ~ 7,2 tháng ~ 5 tháng ~ 3,3 tháng ~ 2,5 tháng 2TB 63,99 ~ 9,1 tháng ~ 6,3 tháng ~ 3,1 tháng ~ 3,1 tháng

Khá tốn kém với nhân viên văn phòng phổ thông

Nếu đang làm nhân viên văn phòng với mức lương 7 triệu đồng/tháng, để mua iPhone 17 Pro Max bản 256 GB, bạn cần tích lũy hơn 5 tháng lương (không chi tiêu gì khác). Đây là một con số không nhỏ. Với bản cao cấp hơn (1 TB, 2 TB), thời gian tích luỹ có thể lên tới hơn nửa năm. Những người mới vào nghề, ở vùng ít phát triển hơn có thể phải tiết kiệm lâu hơn.

Ở Hà Nội hoặc TP. HCM, nếu bạn đã có kinh nghiệm và có mức lương 15 - 20 triệu/tháng thì thời gian để "trả" điện thoại sẽ rút ngắn hơn, khoảng 3-5 tháng tuỳ phiên bản.

Ảnh minh họa.

Các con số trên chỉ tính lương cứng, chưa trừ các chi phí sinh hoạt, ăn uống, đi lại, gửi tiết kiệm, chi tiêu khác như gia đình, gửi về quê… Nếu bạn phải lo nhiều việc, khoản tiền có thể dành mua máy sẽ ít hơn.

Hiện tại, nhiều cửa hàng chính hãng tại Việt Nam có chương trình trả góp 0%, thu cũ đổi mới, ưu đãi khi thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc ví điện tử. Những chương trình này giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính ngay lập tức, chia nhỏ khoản chi thành nhiều tháng nhưng cuối cùng, người tiêu dùng vẫn phải trả đủ.

Kết luận

Một chiếc iPhone 17 Pro Max cao cấp thực sự là một khoản đầu tư lớn đối với phần lớn dân văn phòng Việt Nam. Với mức lương trung bình khoảng 7 - 10 triệu đồng/tháng, người mua cần để dành từ 6 - 9 tháng lương để mua bản thấp nhất đến bản cao nhất nếu hoàn toàn không có chi phí nào khác.

Đối với ai đang có thu nhập cao hơn hoặc đã tiết kiệm được hoặc sử dụng các chương trình hỗ trợ trả góp/ưu đãi, việc sở hữu iPhone 17 Pro Max có thể dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, với nhiều người, việc mua iPhone 17 Pro Max không chỉ đơn giản là sắm một thiết bị điện tử mà là sự cân nhắc về ngân sách, ưu tiên chi tiêu, thậm chí là hy sinh những khoản khác.