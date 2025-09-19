iPhone 17 liệu có đè bẹp được iPhone 16 Pro?

Apple thực sự đã tạo nên "cú đột phá" với iPhone 17, biến chúng trở thành một trong những mẫu iPhone có giá trị tốt nhất của công ty trong một thời gian dài. Với rất nhiều nâng cấp đáng kinh ngạc trên iPhone 17, việc so sánh với mẫu iPhone 16 Pro năm ngoái thực sự thú vị hơn bạn mong đợi.

Màn hình nào tốt hơn?

Cả hai điện thoại đều có màn hình cực giống nhau.

iPhone 17 và iPhone 16 Pro đều được trang bị màn hình OLED 6,3 inch với công nghệ ProMotion, hỗ trợ Màn hình Luôn bật, độ sáng tối đa thông thường 1000 nit và 1600 nit khi xem nội dung HDR. Chúng cũng có cùng độ phân giải và tỷ lệ tương phản.

iPhone 17 (trái) và iPhone 16 Pro (phải).

Điểm khác biệt nhỏ giữa chúng là độ sáng tối đa ngoài trời. iPhone 16 Pro đạt độ sáng màn hình tối đa 2000 nit, màn hình iPhone 17 có thể sáng lên tới 3000 nit. Ngoại trừ thông số kỹ thuật đó, màn hình của chúng gần như giống nhau.

Chip và hiệu năng

iPhone 16 Pro được trang bị chip A18 Pro trong khi iPhone 17 có chip A19. Do đó, chip mới ​​sẽ có những cải thiện khiêm tốn về CPU. Cả hai điện thoại này đều có bộ nhớ RAM 8GB và hỗ trợ đầy đủ các tính năng của Apple Intelligence.

Ảnh minh họa.

Sự khác biệt lớn hơn nằm ở GPU. Mặc dù A18 Pro có GPU 6 nhân (nhiều hơn so với 5 nhân trên A19) nhưng các lõi GPU của A19 được tích hợp bộ tăng tốc thần kinh, có thể hữu ích trong tương lai.

Hơn nữa, chỉ iPhone 17 được trang bị chip N1, chip Wi-Fi, Bluetooth và Thread đầu tiên do Apple tự sản xuất.

Thiết kế

iPhone 16 Pro có 2 lợi thế chính so với iPhone 17: thiết kế cao cấp và một số tính năng cao cấp hơn đi kèm.

iPhone 16 Pro sở hữu lớp vỏ titan xước trông khá đẹp mắt. Vỏ máy cũng bền hơn nhiều so với khung nhôm mặc dù dẫn nhiệt kém hơn.

Ngoài ra, iPhone 16 Pro còn được trang bị cổng USB-C nhanh hơn với tốc độ USB 3.0. Do đó, điện thoại cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn 20 lần so với cổng USB-C trên iPhone 17.

Cả hai điện thoại đều có nút điều khiển camera của Apple.

Camera nào xịn sò hơn?

iPhone 16 Pro và iPhone 17 đều có cảm biến camera chính 48MP và cảm biến góc siêu rộng giống nhau. Cả hai đều có khả năng chụp ảnh tele crop 2x từ cảm biến chính.

Khả năng nhiếp ảnh của iPhone 16 Pro đỉnh hơn ở camera sau.

Tuy nhiên, iPhone 16 Pro có camera tele 12MP zoom 5x chuyên dụng, chiếm ưu thế hơn về camera sau.

Bù lại, iPhone 17 cũng có lợi thế đáng kinh ngạc về camera selfie. Apple đã trang bị camera trước Center Stage 18MP mới, cho phép iPhone 17 chụp ảnh selfie góc rộng hơn, khả năng chụp ảnh selfie phong cảnh - không cần xoay điện thoại nhờ cảm biến hình vuông mới.

Thời lượng pin

iPhone 17 có "bước nhảy vọt" về thời lượng pin so với iPhone 16, tăng từ 22 giờ phát lại video lên 30 giờ. Tuy nhiên, khi so sánh với iPhone 16 Pro, sự nâng cấp không quá lớn - iPhone 17 tăng thêm 3 giờ phát lại video.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu iPhone này là tốc độ sạc. iPhone 17 có thể sạc nhanh tới 50% trong 20 phút bằng Bộ sạc 40W của Apple - nhanh hơn so với mức 50% trong 30 phút của iPhone 16 Pro.

iPhone 17 cũng hỗ trợ sạc MagSafe lên đến 25W, nhanh hơn một chút so với mức sạc 22W trên iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, iFan sẽ cần một cục sạc 30W phù hợp cho cả hai điện thoại.

Tạm kết

Tóm lại, iPhone 17 là một lựa chọn tốt hơn cho đại chúng – mặc dù iPhone 16 Pro vẫn có một số ưu điểm tuyệt vời, đặc biệt là về camera. Về lâu dài, cả hai điện thoại này sẽ hoạt động tốt như nhau, dù lựa chọn chiếc iPhone nào, người dùng vẫn có trải nghiệm tốt.

Ảnh minh họa.

Lý do chính để chọn iPhone 17 là camera selfie và màu sắc hấp dẫn hơn.

iPhone 16 Pro cũng có một lợi thế quan trọng là phiên bản bộ nhớ lớn hơn - lên tới 1TB. iPhone 17 không có phiên bản bộ nhớ trong này.

Về giá bán, hiện tại, người dùng có thể mua iPhone 16 Pro 128GB với giá khoảng 24,99 triệu đồng, phiên bản 256GB được giảm giá còn 28,09 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc iPhone 17 có giá 24,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB.