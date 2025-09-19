Apple giới thiệu dây đeo iPhone 17 giá "trên trời", Google lập tức "đáp lễ"

Cuộc đua phụ kiện giữa các ông lớn công nghệ dường như đang nóng lên. Mới đây, Google đã chính thức giới thiệu Rope Wristlet, một sản phẩm dây đeo mới hướng tới người dùng điện thoại Pixel. Động thái này được cho là bước đi theo sau đối thủ Apple, vốn vừa gây chú ý với phụ kiện dây đeo của riêng mình.

Phụ kiện Rope Wristlet có cấu tạo khá đơn giản, gồm một sợi dây làm từ polyester bền bỉ, một đầu được gắn móc khóa dạng carabiner. Để sử dụng, người dùng sẽ đặt một tấm đệm mỏng có khoen chữ D vào bên trong ốp lưng, sau đó chỉ cần kẹp móc carabiner vào khoen này.

Dây đeo Rope Wristlet của Google.

Thiết kế này cho phép người dùng có thể quấn dây vào cổ tay, giúp giữ điện thoại an toàn hơn khi di chuyển, tránh các trường hợp rơi rớt hoặc bị giật. Dây đeo cũng được in logo Google một cách tinh tế.

Mặc dù được quảng bá là phụ kiện cho Pixel, Rope Wristlet về cơ bản có thể hoạt động với hầu hết các loại điện thoại và ốp lưng trên thị trường. Tuy nhiên, Google cũng lưu ý trên trang bán hàng chính thức rằng sản phẩm này không tương thích với các dòng điện thoại gập như Pixel Fold.

So với dây đeo chéo của Apple, Rope Wristlet trông không quá cao cấp nhưng lại ghi điểm tuyệt đối về giá. Với mức giá chỉ 7 USD (khoảng 185.000 đồng) tại thị trường Mỹ, đây là một lựa chọn phụ kiện chính hãng cực kỳ dễ tiếp cận. Sản phẩm có ba tùy chọn tông màu kép đầy cá tính gồm tím/xanh dương, đen/xám và xanh lá/vàng.