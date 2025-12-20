Samsung "nhá hàng" tính năng nhiếp ảnh cực "đỉnh" trên One UI 8.5

Người dùng trải nghiệm One UI 8.5 beta 1 trên Galaxy S25 đã nhanh chóng nhận ra sự biến mất của hai chế độ được yêu thích trên One UI 8.0 là Single Take và Dual Rec.

Tuy nhiên, Samsung đã chính thức xác nhận vào sáng nay rằng hai tính năng này sẽ sớm quay trở lại thông qua bản cập nhật mới của ứng dụng Camera Assistant. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì đáng mong đợi.

Ảnh minh họa.

Trong thông báo, đại diện Samsung úp mở về việc beta 2 sẽ cung cấp "các tùy chọn tùy chỉnh cho việc chụp ảnh chuyên nghiệp". Cụm từ này ngay lập tức khiến giới công nghệ liên tưởng đến một tin đồn rò rỉ hồi tháng 10.

Theo đó, tính năng mới này được dự đoán sẽ cho phép người dùng:

- Lưu Preset: Sau khi chỉnh tay các thông số (ISO, tốc độ màn trập, cân bằng trắng...) trong chế độ Pro, bạn có thể lưu lại thành một bộ cài đặt mẫu (Preset).

- Tải lại nhanh chóng: Áp dụng lại toàn bộ thông số phức tạp chỉ với một lần chọn cho những lần chụp sau.

- Chia sẻ qua Quick Share: Đây là điểm "ăn tiền" nhất. Bạn có thể gửi "công thức chụp ảnh" của mình cho bạn bè đang dùng Galaxy khác thông qua Quick Share. Người nhận chỉ cần áp dụng Preset là có ngay thiết lập camera y hệt bạn.

One UI 8.5 hứa hẹn mang lại khả năng chụp hình chuyên nghiệp hơn.

Mặc dù người điều hành diễn đàn Samsung chưa nói rõ chi tiết, nhưng việc kết hợp các dữ kiện cho thấy khả năng cao tính năng lưu và chia sẻ Preset này sẽ xuất hiện trong bản Beta 2 sắp tới.

Nếu điều này thành sự thật, cộng đồng nhiếp ảnh Samsung sẽ dễ dàng chia sẻ các thiết lập phơi sáng hay các tone màu chuyên nghiệp cho nhau một cách tiện lợi hơn bao giờ hết.