Đây là chiếc iPhone đáng mua hơn iPhone 17 Pro, tiết kiệm 10 triệu đồng

Thay vì phải chi thêm 10 triệu đồng cho mẫu iPhone 17 Pro với những tính năng người dùng không khai thác thường xuyên, việc chọn mua iPhone 17 năm nay được đề cập nhiều nhất. Dưới đây là một số lý do mà người dùng hoàn toàn có thể đưa ra quyết định chọn mua iPhone 17 thay vì iPhone 17 Pro.

Màn hình chuyên nghiệp

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 17 tiêu chuẩn là màn hình được nâng cấp. Khác với iPhone 16 và các thế hệ trước, iPhone 17 và 17 Pro có thông số màn hình hoàn toàn giống nhau. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình 6,3 inch với tần số quét 120Hz, tính năng Always On, độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel và độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits. Tất cả những thông số này đều được cải tiến so với iPhone 16, điều mà trước đây chỉ giới hạn trên các mẫu Pro.

Màn hình đạt độ sáng 3.000 nits tương đương các mẫu cao cấp.

Đối với người dùng iPhone thông thường, có thể những thông số này không đủ quan trọng để họ phải chi thêm tiền, nhưng việc tích hợp chúng vào mẫu điện thoại tiêu chuẩn khiến nó trở thành điểm cộng lớn.

Hệ thống camera được nâng cấp

Camera trước của dòng iPhone 17 hiện đã được nâng cấp lên 18 MP với tính năng Center Stage, đánh dấu lần nâng cấp lớn đầu tiên kể từ iPhone 11. Đáng ngạc nhiên, tính năng này không chỉ dành riêng cho các mẫu Pro.

Thiết kế hình vuông của camera trước cho phép cung cấp nhiều pixel hơn, mang lại khung hình linh hoạt, ổn định hình ảnh và trường nhìn rộng hơn. Đặc biệt, camera mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mở rộng trường nhìn, cho phép người dùng chụp ảnh theo chiều ngang trong khi vẫn giữ điện thoại theo chiều dọc.

Hệ thống camera trên iPhone 17 được nâng cấp từ trước đến sau.

Ở mặt sau, hệ thống camera của iPhone 17 cũng bao gồm hai cảm biến 48 MP cho cả góc rộng và siêu rộng, trong đó cảm biến 48 MP cho camera siêu rộng cao gấp 4 lần so với 12 MP của iPhone 16.

Với những cải tiến này, hệ thống camera của iPhone 17 hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh và quay video hàng ngày. Tuy nhiên, đối với những người dùng chuyên nghiệp, mẫu iPhone tiêu chuẩn có thể thiếu một số tính năng như zoom quang bổ sung và định dạng tệp ProRAW, vốn có trên iPhone 17 Pro.

Cải thiện khả năng lưu trữ

iPhone 17 có dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 256 GB với mức giá khởi điểm 24,99 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn hơn cho các tính năng nâng cao và bản cập nhật iOS mạnh mẽ. Điều này là một lợi thế cho những người không muốn chi thêm tiền để nâng cấp dung lượng lưu trữ hoặc chỉ dựa vào iCloud.

Giá khởi điểm chỉ 24,99 triệu đồng cho model 256 GB.

Bên cạnh đó, iPhone 17 tiêu chuẩn cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc hơn so với các mẫu Pro. Dòng sản phẩm này có 5 màu: Tím Oải Hương, Xanh Lá Cây, Xanh Sương Mù, Trắng và Đen, trong khi các mẫu Pro chỉ có ba màu: Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc.