Chỉ sau 1 đêm, có nơi bỏ túi gần 90 tỷ đồng tiền cọc iPhone 17 và iPhone Air

Từ 19h tối 12/9, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đã chính thức nhận cọc iPhone 17 series và iPhone Air. Theo ghi nhận của PV, chỉ sau một đêm, tổng lượng đơn đặt trước đã vượt 150.000 ít nhất tại các AAR lớn là Thế Giới Di Động (TGDĐ), FPT Shop, CellphoneS, Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile, Hoàng Hà Mobile,...

Bảng giá iPhone mới theo đề xuất của Apple.

Theo số liệu từ các AAR, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn chiếm tỷ trọng áp đảo nhờ camera nâng cấp, chip A19 Pro và nhiều yếu tố khác liên quan đến thị hiếu của người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, iPhone Air cũng bất ngờ nhận nhiều quan tâm vì thiết kế siêu mỏng, khung titan và mức giá dễ tiếp cận hơn dòng Pro.

83,11% khách hàng quan tâm iPhone 17 Pro Max. Trong đó, có đến hơn 58% khách hàng quan tâm phiên bản Pro Max 256GB màu Cam Vũ Trụ. Lượng khách hàng còn lại quan tâm đến iPhone 17 Pro, iPhone 17 và iPhone Air đang không có sự chênh lệch rõ rệt.

Nhiều mẫu iPhone 11 series và iPhone Air đã "cháy hàng" ngay khi vừa bắt đầu nhận đặt trước. (Ảnh minh họa)

Lượng đơn cao nhất là tại TGDĐ, tính tới 9h sáng 13/9, họ đã nhận hơn 101.000 đơn đặt trước với gần 90.000 đơn có cọc (1 triệu đồng), tức số tiền họ đã bỏ túi là gần 90 tỷ đồng. FPT Shop thì không công bố con số cụ thể nhưng ước tính cũng lên tới hàng chục ngàn đơn đặt trước.

"Khách hàng có thể đặt cọc 1.000.000 đồng để có thể sở hữu sớm dòng iPhone mới và nhận trọn bộ ưu đãi. Đặc biệt, với các khách hàng thân thiết của hệ thống, sau khi hoàn tất xác nhận thông tin sẽ được hưởng đặc quyền đặt cọc chỉ với 17.000 đồng", đại diện FPT Shop chia sẻ.

Đại diện CellphoneS cũng cho biết, khách hàng đã có thể đặt trước iPhone 17 Pro/Pro Max, iPhone 17 và iPhone Air hoàn toàn mới chính hãng từ ngày 12/9, sau đó họ sẽ đồng loạt mở bán tại 150 cửa hàng toàn quốc từ 8h ngày 19/9.

"Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 30.000 khách hàng quan tâm đăng ký thông tin sớm về iPhone 17 series và iPhone Air. Hiện nay, con số này vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt", đại diện này chia sẻ.

Sau khi nhận đặt trước, các AAR sẽ đồng loạt mở bán iPhone mới từ 8h sáng 19/9.

Website của Di Động Việt thì hiển thị con số đơn đặt trước là hơn 9.000 đơn tính tới 9h sáng 13/9. Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được trợ giá thêm khi tham gia thu cũ - đổi mới. Đặc biệt, máy cũ sẽ được định giá chỉ dựa trên ngoại quan, không bung máy.

Trước đó, chỉ trong ba ngày mở đăng ký nhận thông tin, nhà phân phối này đã ghi nhận hơn 21.000 lượt quan tâm. Không chỉ có khách hàng đăng ký trực tiếp qua website mà còn có khách hàng tìm hiểu thông tin qua hệ thống cửa hàng, qua kênh tư vấn online,… Lượng khách hàng liên hệ tư vấn online tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, chương trình đặt cọc của Minh Tuấn Mobile không yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền trước, chỉ cần đăng ký giữ suất để chắc chắn sở hữu siêu phẩm iPhone thế hệ mới ngay khi mở bán. Khi đặt mua sớm iPhone 17 series và iPhone Air tại đây, người dùng sẽ nhận được gói ưu đãi có tổng giá trị lên tới 4 triệu đồng.

Song song với đó, nhà bán lẻ này tiếp tục triển khai chương trình thu cũ - đổi mới cho khách hàng có nhu cầu "lên đời" thế hệ iPhone 17 series và iPhone Air. Họ sẽ thẩm định chất lượng iPhone cũ trực tiếp dưới sự chứng kiến của khách hàng và đưa ra phương án trợ giá phù hợp với nhu cầu. Ngoài ra, mức trợ giá chi tiết cũng được hệ thống công bố trên website chính thức, nhằm giúp khách hàng tham khảo và đưa ra lựa chọn.

Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam được lên "wave 1", giúp iFan Việt mua hàng sớm trong đợt mở bán toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng được đánh giá là một thách thức với các AAR trong khả năng trả máy cho khách hàng, bởi lượng hàng hóa phải được Apple phân bổ trên toàn cầu, khó đảm bảo đủ hàng trăm ngàn máy cho riêng thị trường Việt Nam trong đợt mở bán đầu tiên.