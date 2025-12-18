Lượt tìm kiếm Ngân 98, Shark Bình tăng mạnh năm 2025

Trình duyệt Cốc Cốc vừa phát hành Báo cáo Xu hướng tìm kiếm và lướt web 2025, nhấn mạnh sự chuyển dịch trong hành vi số của người dùng Việt Nam theo hướng chủ động, có chọn lọc và gắn chặt hơn với các vấn đề xã hội, chính sách và công nghệ. Tìm kiếm không còn chỉ để phản ứng trước sự kiện, mà dần trở thành công cụ theo dõi, chuẩn bị và thích nghi với những thay đổi trong đời sống.

Theo báo cáo, năm 2025, Công nghệ, Giải trí và Giáo dục là ba nhóm chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Đáng chú ý, Công nghệ vươn lên dẫn đầu với mức tăng trưởng 93%, trong khi lượng tìm kiếm về Giải trí giảm 33% so với năm trước. Điều này cho thấy người dùng đang ưu tiên các nội dung mang tính ứng dụng và phục vụ trực tiếp cho học tập, công việc.

Ở nhóm Tin tức và Sự kiện, người dùng Cốc Cốc thể hiện sự quan tâm rõ nét tới các “chuyển động quốc gia”. Các từ khóa liên quan đến thay đổi bộ máy, đơn vị hành chính và chính sách ghi nhận mức tăng mạnh, trong đó “sáp nhập” tăng hơn 1.200%.

Các sự kiện kỷ niệm cấp quốc gia cũng thu hút lượng tìm kiếm lớn, phản ánh nhu cầu theo dõi sát các hoạt động chính trị - xã hội quy mô lớn. Song song đó, các vấn đề rủi ro như thiên tai, lừa đảo xuyên biên giới và hàng giả tiếp tục được tra cứu nhiều, cho thấy tâm lý cảnh giác và nhu cầu kiểm chứng thông tin của người dùng.

Nhóm chủ đề Nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc 2025. Ảnh: Cốc Cốc

Nhóm Nhân vật nổi bật năm 2025 cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng đối với trách nhiệm pháp lý và xã hội của người nổi tiếng. Các vụ việc liên quan đến cá nhân trong giới kinh doanh và giải trí như Ngân 98, Shark Bình, Mailisa, Nguyễn Thúc Thùy Tiên... tạo ra làn sóng tìm kiếm theo từng giai đoạn diễn biến.

Ở chiều ngược lại, các sản phẩm văn hóa – nghệ thuật gắn với đề tài lịch sử, các chương trình nghệ thuật kỷ niệm cũng thu hút sự chú ý, góp phần tạo nên xu hướng tìm kiếm mang tính tích cực hơn.

Một điểm nổi bật khác là sự bùng nổ của sáng tạo ngôn ngữ trên không gian mạng. Nhiều từ lóng, cách nói mới được tái tạo từ tiếng Việt và kết hợp với yếu tố ngôn ngữ toàn cầu, phản ánh vai trò ngày càng rõ của giới trẻ trong việc định hình văn hóa số.

Trong lĩnh vực công nghệ, tìm kiếm liên quan đến AI tăng mạnh, đặc biệt là các truy vấn mang tính chuyên môn hóa như học tập, thiết kế và lập trình, cho thấy AI đã đi vào giai đoạn ứng dụng thực tế. Về sản phẩm, iPhone 17, MacBook Air M4 và Xiaomi 17 là những cụm từ nổi bật.

Ở mảng giải trí, người dùng có xu hướng ưu tiên nội dung nội địa hoặc được Việt hóa, nhất là điện ảnh và chương trình truyền hình trong nước như Mưa đỏ, Lật mặt hay Gia đình HaHa, Tân binh toàn năng.

Về hành vi lướt web, năm 2025 ghi nhận nhu cầu cập nhật tin tức và tiêu thụ nội dung giải trí tăng mạnh. Trên máy tính, trình duyệt chủ yếu phục vụ học tập và công việc; trong khi trên di động, nhu cầu đọc tin và giải trí chiếm ưu thế, phản ánh xu hướng tiêu thụ nội dung nhanh, ngắn và tiện lợi.

Báo cáo cũng dự báo từ năm 2026, hành vi tìm kiếm của người Việt sẽ gắn chặt hơn với hành động thực thi, khi nhiều quy định mới về dữ liệu, AI và an ninh mạng chính thức có hiệu lực. Tìm kiếm khi đó không chỉ để biết, mà để làm và tuân thủ trong môi trường số ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn.