Mẫu iPhone kỳ lạ vẫn được Apple bán sau khi ra mắt iPhone 17

Dòng iPhone mới được Apple bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air, được bán với giá khởi điểm 24,99 triệu đồng cho đến cao nhất là 63,99 triệu đồng.

iPhone 17 có giá từ 24,99 triệu đồng.

Với sự ra mắt của iPhone 17, Apple đã ngừng sản xuất các mẫu iPhone 16 Pro và các phiên bản dung lượng lưu trữ cao hơn của iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Hiện tại, trang web chính thức của Apple chỉ còn liệt kê phiên bản 128 GB của iPhone 16 với giá 21,99 triệu đồng. Các phiên bản 256 GB và 512 GB đã bị ngừng sản xuất. Đối với iPhone 16 Plus, chỉ còn hai tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB và 256 GB, trong khi tùy chọn 512 GB đã bị xóa khỏi danh sách.

Lưu ý rằng, mặc dù Apple đã ngừng sản xuất, các nền tảng thương mại điện tử cũng như cửa hàng ủy quyền của Apple vẫn sẽ tiếp tục bán các phiên bản iPhone 16 và iPhone 16 Plus cho đến khi hết hàng.

iPhone 16 đang bán được xem như là phiên bản 128 GB "hạ cấp" của iPhone 17.

Điều thú vị nhất trong danh sách các mẫu iPhone mà Apple vẫn đang bán có sự xuất hiện của iPhone 16 với bộ nhớ trong 128 GB duy nhất. Đây là mẫu iPhone được kế nhiệm bởi iPhone 17 - vốn có giá 24,99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256 GB. Điều này có nghĩa, iPhone 16 chỉ có thể được xem như là “phiên bản 128 GB” của iPhone 17, trong khi nhiều tính năng quan trọng kém hơn rất nhiều.

Cụ thể, iPhone 16 sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, trong khi iPhone 17 có màn hình 6,3 inch. Màn hình iPhone 16 chỉ có độ sáng tối đa 2.000 nits, trong khi iPhone 17 có độ sáng tối đa 3.000 nits. Đặc biệt, màn hình iPhone 16 là 60 Hz, trong khi iPhone 17 là ProMotion 120 Hz cho trải nghiệm mượt mà hơn rất nhiều.

Apple đang dùng chiêu trò để hướng người dùng mua iPhone 17 thay vì iPhone 16?

Ngay cả cấu hình phần cứng bên trong của iPhone 16 cũng kém hơn, A18 so với A19 mạnh mẽ hơn. Các thiết bị này cũng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo của Apple, tiêu chuẩn chống bụi và nước IP68 và nút điều khiển camera để cải thiện chụp ảnh và quay phim.

Ở mặt sau, iPhone 16 chỉ có camera kép (cảm biến chính Fusion 48 MP và cảm biến phụ 12 MP), còn iPhone 17 đều là Fusion 48 MP. Camera trước 18 MP của iPhone 17 cũng cho trải nghiệm chụp ảnh selfie ấn tượng hơn nhiều so với 12 MP trên iPhone 16.

Các tính năng phần cứng chính trên iPhone 16.

Cuối cùng, thời lượng pin của iPhone 16 chỉ có thể phát tối đa 22 giờ cho một lần sạc, kém xa so với mức 30 giờ cho mỗi lần sạc của iPhone 17. Phiên bản mới cũng mang đến khả năng sạc nhanh 40W, đánh dấu bước nhảy vọt so với 20W của tiền nhiệm.