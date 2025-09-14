5 điện thoại Android ngang giá iPhone 17, xịn mịn không kém

iPhone 17 là một chiếc iPhone tốt, có giá bán từ 24,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Điện thoại có một số camera mới, màn hình 120Hz và được trang bị chip A19 mới của Apple. Kết hợp với thiết kế tuyệt vời tương tự như iPhone 16 năm ngoái, chúng có rất nhiều điểm đáng khen.

Tuy nhiên, cùng mức giá này, người dùng có nhiều lựa chọn điện thoại Android tốt hơn và thú vị hơn. Dưới đây là 5 lựa chọn thay thế tốt hơn iPhone 17.

1. Samsung Galaxy S25

Giá bán từ: 17,69 triệu đồng

Samsung Galaxy S25 là một lựa chọn thay thế tốt hơn cho iPhone 17. Điện thoại Samsung có một số ưu điểm mà những người mua iPhone 17 tiềm năng có thể thích.

Galaxy S25.

Một trong những ưu điểm đó là chip. Con chip Snapdragon 8 Elite bên trong Galaxy S25 lại mạnh mẽ hơn đáng kể và tương đương với chip A19 trên iPhone 17. Galaxy S25 cũng có trọng lượng và độ dày gần bằng iPhone 17.

Giống như hầu hết các điện thoại trong danh sách này, Galaxy S25 được hưởng lợi từ hệ thống ba camera ở mặt sau, bao gồm camera tele 10MP với zoom quang 3x - tốt hơn so với iPhone 17 không có cảm biến tele. Chưa hết, các tính năng AI trên Galaxy S25 của Samsung đã vượt mặt Apple Intelligence.

2. OnePlus 13R

Giá bán từ: 12,79 triệu đồng

Với màn hình 6,78 inch, OnePlus 13R lớn hơn đáng kể so với iPhone 17 và Galaxy S25. Nếu bạn đang nhớ mẫu iPhone Plus, OnePlus 13R có thể là một sự thay thế tốt. Hơn nữa, với độ phân giải sắc nét, công nghệ màn hình AMOLED và màn hình 120Hz, đây là một màn hình tuyệt vời.

OnePlus 13R.

Bạn còn nhận được gì khác từ OnePlus 13R? Chip Snapdragon 8 Gen 3 của máy đủ mạnh mẽ cho bất kỳ ứng dụng/trò chơi nào, thiết lập ba camera (bao gồm cảm biến tele zoom quang 2x) ​​ổn định cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, pin dễ dàng dùng được hai ngày chỉ với một lần sạc và tốc độ sạc có dây 80W vượt trội hơn hẳn iPhone 17.

3. Motorola Razr (2025)

Giá bán từ: 17,49 triệu đồng

Với giá thấp hơn iPhone 17, người dùng có thể sở hữu một chiếc điện thoại Android màn hình gập đôi - Motorola Razr (2025).

Motorola Razr (2025) là một trong ba chiếc điện thoại màn hình gập được Motorola ra mắt trong năm nay, và chúng thú vị hơn hẳn iPhone 17. Khi mở ra, màn hình bên trong 6,9 inch của Motorola Razr giống như mọi chiếc điện thoại Android khác. Nhưng điều kỳ diệu của Motorola Razr là bạn có thể gập lại một nửa kích thước mà vẫn có thể sử dụng tất cả các ứng dụng yêu thích trên màn hình ngoài 3,6 inch.

Motorola Razr (2025).

Motorola Razr (2025) còn được hưởng lợi từ những màu sắc/lớp hoàn thiện thực sự tuyệt đẹp, chip mạnh mẽ, bộ nhớ trong 256GB và camera khá ấn tượng.

4. Xiaomi 15

Giá bán từ: 21,29 triệu đồng

Gợi ý tiếp theo trong danh sách này là Xiaomi 15. Điểm chung của Xiaomi 15 và iPhone 17 là cùng có màn hình 6,3 inch + tính năng làm mới 120Hz. Điện thoại có cấu hình khá mạnh mẽ với chip xử lý Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB, mang tới khả năng xử lý cực "khủng". Chưa hết, khả năng nhiếp ảnh của điện thoại cũng "ăn đứt" iPhone 17 nhờ được tích hợp 3 camera sau 50MP, mang tới hình ảnh cực đẹp và sống động.

Xiaomi 15.

Chưa hết, máy cũng có thời lượng pin ấn tượng nhờ có viên pin dung lượng 5240 mAh, sạc nhanh hơn nhiều so với iPhone 17 - lên tới 90W, giúp rút gọn đáng kể thời gian chờ đợi.

5. Sony Xperia 1VI

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

Có giá bán thấp hơn iPhone 17, Sony Xperia 1VI cũng là một phiên bản hấp dẫn. Máy cũng có khả năng chơi game mượt mà và xử lý hình ảnh khá "đỉnh" nhờ chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3; camera chính 48MP. Viên pin 5000 mAh cũng đủ sức sử dụng thoải mái cả ngày.

Sony Xperia 1VI.

Màn hình 6.5 inch phía trước cũng có tốc độ làm mới cao, cho trải nghiệm khá mượt mà. Dù không phổ biến tại Việt Nam nhưng đây cũng là một lựa chọn hợp lý cho những ai tập trung vào hiệu năng và nhiếp ảnh chất lượng.