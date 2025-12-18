SEA Games 33: Đội tuyển nam Liên Quân Mobille Việt Nam ra trận, "đòi nợ" người Thái

Hôm nay (ngày 18/12), đội tuyển nam Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ chính thức ra quân tại SEA Games 33 với loạt trận vòng bảng diễn ra dồn dập cách nhau mỗi 2 tiếng. Cụ thể, theo lịch thi đấu, đại diện Việt Nam lần lượt chạm trán Philippines lúc 10h, Thái Lan lúc 12h và Lào lúc 14h.

FPT x Flash là nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025.

Sau khi kết thúc vòng bảng, các đội sẽ bước ngay vào giai đoạn play-off với nhánh thắng và nhánh thua, cũng diễn ra trong chiều và tối 18/12. Giải đấu đòi hỏi các tuyển thủ không chỉ có phong độ ổn định mà còn phải đảm bảo thể lực, khả năng thích nghi chiến thuật và sự tập trung cao độ.

Vòng chung kết tổng của Liên Quân Mobile nội dung đồng đội nam sẽ được tổ chức vào ngày 19/12, cũng là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33.

Đội tuyển nam Liên Quân Mobile Việt Nam tham dự SEA Games 33 lần này là FPT x Flash, đương kim vô địch giải quốc nội Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025. Đội hình gồm NaSu ở vị trí DSL, Xuxie đảm nhiệm JUG, Bam thi đấu MID, Neyu ở vai trò ADL, cùng hai hỗ trợ là KuaKua và Mavis. Dẫn dắt toàn đội là huấn luyện viên Sa.

Quay lại kỳ SEA Games 31 cách đây 4 năm mà Việt Nam là nước chủ nhà, đội tuyển Liên Quân Mobile nam đã giành HCB sau thất bại trước Thái Lan ở trận chung kết tổng. Khi đó, đại diện Việt Nam là Saigon Phantom, đội tuyển sở hữu nhiều gương mặt nổi bật và được đánh giá cao trong khu vực.

Trước thềm các trận đấu của đội tuyển nam, Liên Quân Mobile Việt Nam đã đón tin vui lớn từ nội dung nữ tại SEA Games 33. Các tuyển thủ nữ giành HCV với thành tích toàn thắng, gồm ba trận Bo3 ở vòng bảng, một trận Bo5 tại play-off nhánh thắng và chiến thắng trong trận chung kết tổng Bo7. Thành tích này hứa hẹn sẽ tạo cú hích tinh thần cho đội tuyển nam trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 33.

Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của nội dung Liên Quân Mobile nam trong ngày 18/12.: