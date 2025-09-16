Đây là hộp đựng iPhone Air và iPhone 17 Pro
IPhone 17 sắp ra mắt và mới đây những hình ảnh về hộp đựng sản phẩm đã được tiết lộ.
Theo Mac Rumors, chủ tịch T-Mobile, Jon Freier, vừa công bố những hình ảnh thực tế về hộp đựng của iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17, dự kiến sẽ ra mắt vào thứ Sáu tới.
Thông thường, Apple sẽ công bố hình ảnh hộp iPhone trong các báo cáo về môi trường sản phẩm, nhưng lần này hãng không thực hiện điều đó với các mẫu máy mới.
Tuy nhiên, trang Chương trình Nâng cấp iPhone của Apple đã cung cấp một số hình ảnh về hộp, và dưới đây là những hình ảnh hộp sản phẩm mới được tiết lộ:
Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên bán iPhone thế hệ mới, cùng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, vào 19h ngày 12/9 và dự kiến giao máy tới tay người dùng từ 19/9.
Tương tự các năm trước, dòng Pro Max được ưa chuộng nhất. Trên cửa hàng trực tuyến Apple, sau chưa đầy 10 phút mở bán, website thông báo hết hàng đợt đầu đối với phiên bản iPhone 17 Pro Max 256 GB giá 37,99 triệu đồng.
Bảng giá iPhone 17 series và iPhone Air tại Việt Nam:
|Phiên bản
|Dung lượng
|Giá bán (triệu đồng)
|
iPhone 17
|
256GB
|
24,99
|
512GB
|
31,49
|
iPhone Air
|
256GB
|
31,99
|
512GB
|
38,49
|
1TB
|
44,99
|
iPhone 17 Pro
|
256GB
|
34,99
|
512GB
|
41,49
|
1TB
|
47,99
|
iPhone 17 Pro Max
|
256GB
|
37,99
|
512GB
|
44,49
|
1TB
|
50,99
|2TB
|
63,99
* Giá chính thức từ Apple Store Online tại Việt Nam.
Phone Air là phiên bản hoàn toàn mới, còn iPhone 17 Pro Max cũng như mọi khi là phiên bản cao cấp nhất.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2025 10:52 AM (GMT+7)