Đây là hộp đựng iPhone Air và iPhone 17 Pro

Theo Mac Rumors, chủ tịch T-Mobile, Jon Freier, vừa công bố những hình ảnh thực tế về hộp đựng của iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17, dự kiến sẽ ra mắt vào thứ Sáu tới.

Thông thường, Apple sẽ công bố hình ảnh hộp iPhone trong các báo cáo về môi trường sản phẩm, nhưng lần này hãng không thực hiện điều đó với các mẫu máy mới.

Tuy nhiên, trang Chương trình Nâng cấp iPhone của Apple đã cung cấp một số hình ảnh về hộp, và dưới đây là những hình ảnh hộp sản phẩm mới được tiết lộ:

Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên bán iPhone thế hệ mới, cùng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, vào 19h ngày 12/9 và dự kiến giao máy tới tay người dùng từ 19/9.

Tương tự các năm trước, dòng Pro Max được ưa chuộng nhất. Trên cửa hàng trực tuyến Apple, sau chưa đầy 10 phút mở bán, website thông báo hết hàng đợt đầu đối với phiên bản iPhone 17 Pro Max 256 GB giá 37,99 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 17 series và iPhone Air tại Việt Nam:

Phiên bản Dung lượng Giá bán (triệu đồng) iPhone 17 256GB 24,99 512GB 31,49 iPhone Air 256GB 31,99 512GB 38,49 1TB 44,99 iPhone 17 Pro 256GB 34,99 512GB 41,49 1TB 47,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 512GB 44,49 1TB 50,99 2TB 63,99

* Giá chính thức từ Apple Store Online tại Việt Nam.