Điện thoại RAM 16GB sẽ hiếm hoi vào năm 2026, các mẫu 4GB quay trở lại

Theo các chuyên gia, giá điện thoại thông minh sẽ tăng đáng kể vào năm 2026, chủ yếu do chi phí module bộ nhớ ngày càng cao. Sự gia tăng này đã được thể hiện rõ ràng qua các mẫu điện thoại cao cấp mới ra mắt, như iQOO 15, với mức giá tăng tới 33% so với phiên bản trước đó. Tại Việt Nam, iQOO 15 có giá bán 16,4 triệu đồng, so với iQOO 13 có giá bán 12,9 triệu đồng, mức chênh lệch vào khoảng 3,5 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, không phải tất cả các thị trường đều có thể chấp nhận việc tăng giá này. Trong bối cảnh nền kinh tế nhạy cảm về giá như Ấn Độ, các thương hiệu sẽ gặp khó khăn trong việc biện minh cho việc tăng giá, đặc biệt khi sản phẩm không mang lại cải tiến đáng kể nào.

Một thông tin rò rỉ từ Naver cho biết, vào năm 2026, điện thoại trang bị RAM 16GB có thể gần như biến mất, ngoại trừ một số mẫu đặc biệt. Thay vào đó, các mẫu điện thoại có RAM 4GB dự kiến sẽ trở nên phổ biến hơn. Đáng lo ngại, một số điện thoại có thể có giá cao hơn mặc dù được trang bị bộ nhớ ít hơn.

Cụ thể, số lượng điện thoại thông minh có RAM 12GB có thể giảm 40%, trong khi các mẫu 6GB và 8GB sẽ thay thế. Các mẫu 8GB cũng có thể giảm 50%, nhường chỗ cho các phiên bản 4GB và 6GB. Áp lực này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng về bộ nhớ trong nhiều ngành công nghiệp, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung mà người tiêu dùng đang bắt đầu cảm nhận.

Ngoài ra, một báo cáo gần đây cho thấy Samsung cũng đang có kế hoạch tăng giá cho các dòng điện thoại Galaxy hiện có. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ không chỉ ảnh hưởng đến điện thoại mà còn lan sang thị trường máy tính cá nhân. Theo TrendForce, các thương hiệu lớn như Dell và Lenovo đã bắt đầu thông báo cho khách hàng về việc tăng giá sắp tới, với Dell dự kiến sẽ tăng giá máy tính cá nhân từ 15 đến 20%.