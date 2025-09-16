Những tính năng Xiaomi 17 vay mượn từ dòng iPhone 17

Xiaomi đang trong quá trình chuẩn bị cho sự ra mắt của thế hệ flagship tiếp theo, mang tên Xiaomi 17. Trong khi nhiều người dự đoán rằng dòng sản phẩm mới sẽ mang con số 16, hãng đã chính thức xác nhận rằng các thiết bị mới sẽ thuộc dòng Xiaomi 17. Điều đáng chú ý là có nhiều sự tương đồng giữa chiếc smartphone của Xiaomi và dòng iPhone 17 mới nhất của Apple.

HyperOS 3 và "Xiaomi Super Island"

Một trong những điểm nổi bật của Xiaomi 17 là hệ điều hành HyperOS 3, được cho là sẽ tích hợp tính năng tương tự như Dynamic Island của Apple, lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 14.

Tính năng này cho phép người dùng đa nhiệm với tối đa ba cửa sổ nhỏ hoạt động cùng lúc, và Xiaomi đã đặt tên cho phiên bản của mình là "Xiaomi Super Island".

Giao diện “Liquid Glass” có thể xuất hiện trên Xiaomi 17

Mặc dù vẫn chỉ là suy đoán, nhưng có thông tin cho rằng giao diện người dùng HyperOS 3 sẽ lấy cảm hứng từ giao diện Liquid Glass của Apple.

Một bức ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế của HyperOS 3 có hiệu ứng làm mờ và các biểu tượng bóng bẩy, tương tự như thủy tinh. Tuy nhiên, Xiaomi có thể sẽ tập trung vào việc tạo ra chiều sâu tinh tế hơn để nâng cao khả năng hiển thị.

Xiaomi 17 Pro Max: Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max

Ngoài các tính năng phần mềm mới, Xiaomi 17 cũng được cho là sẽ mượn tên gọi từ dòng iPhone 17, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Thông báo gần đây xác nhận rằng dòng sản phẩm mới sẽ bao gồm Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max, với mẫu cuối cùng được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max.

Thiết kế màn hình kép của Xiaomi 17 Pro Max cũng đã bị rò rỉ, cho thấy sự quyết tâm của Xiaomi trong việc cạnh tranh với Apple trên thị trường smartphone cao cấp.