Giá chỉ 18,5 triệu đồng, chiếc iPhone Pro Max có tính năng sang hơn iPhone 17 Pro Max

Trong số những chiếc smartphone hiện đại, iPhone 15 Pro Max nổi bật với thiết kế tinh tế, khung titan bền bỉ, ba camera chất lượng cao và hiệu năng vượt trội. Đặc biệt trong số này chính là thiết kế khung titan, vốn sẽ bị Apple loại bỏ khỏi chiếc iPhone 17 Pro Max cao cấp sắp tới để chuyển sang khung nhôm.

Sử dụng khung nhôm khiến iPhone 17 Pro Max trở nên kém sang hơn iPhone 15 Pro Max.

Giờ đây, giá iPhone 15 Pro Max chỉ còn được bán với giá khoảng từ 18,49 triệu đồng cho phiên bản likenew khiến nhiều người dùng có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn. Con số này thấp hơn nhiều so với iPhone 16 Pro Max nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm hiện đại, bao gồm cả khả năng Apple Intelligence như trên các mẫu iPhone hiện đại.

Với chi phí bỏ ra chưa đến 19 triệu đồng, người dùng được hưởng lợi từ một chiếc iPhone chuẩn “Pro Max” để mang đến trải nghiệm sử dụng lâu dài hơn. Điện thoại có màn hình lớn 6,7 inch với công nghệ Super Retina XDR, điều này mang đến hình ảnh sắc nét và sống động. Màn hình này còn hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz giúp cải thiện trải nghiệm người dùng với hình ảnh mượt mà, điều mà bản thân iPhone 16 và 16 Plus mới hơn cũng chưa thể trang bị.

Hơn nữa, iPhone 15 Pro Max trang bị chip A17 Pro được sản xuất trên quy trình 3nm tiên tiến cho phép thiết bị này không chỉ xử lý mượt mà các ứng dụng nặng và game thế hệ mới mà còn tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, giúp kéo dài thời gian sử dụng pin.

Hệ thống camera trên iPhone 15 Pro Max cho chất lượng ảnh chụp vẫn khá tốt.

Ở mặt sau, hệ thống camera của iPhone 15 Pro Max cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Cảm biến chính 48 MP cho khả năng chụp ảnh xuất sắc ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, cùng với ống kính góc siêu rộng và ống kính tele cải tiến giúp người dùng tạo ra những bức ảnh và video chất lượng chuyên nghiệp.

Mặc dù iPhone 15 Pro Max không còn được bán mới từ chính Apple, tình trạng iPhone likenew vẫn rất tốt mang đến cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn sở hữu một chiếc smartphone cao cấp với mức giá phải chăng.

Sản phẩm này tương thích với nhiều tính năng mới của iOS 26 mà Apple sắp ra mắt và có các tùy chọn lưu trữ từ 256 GB đến 1 TB giúp nâng cao khả năng lưu trữ tùy thuộc nhu cầu. Dĩ nhiên, cũng không thể không nhắc đến công cụ bảo mật tiên tiến Face ID cho phép người dùng truy cập vào điện thoại nhanh chóng, cũng như hỗ trợ các thao tác thanh toán dựa trên Face ID dễ dàng.

Điện thoại cũng sẵn sàng hỗ trợ cập nhật lên iOS 26.

Tóm lại, iPhone 15 Pro Max là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng chụp ảnh xuất sắc, tất cả đều với mức giá hấp dẫn. Mọi thứ còn thú vị hơn khi nhu cầu nâng cấp lên iPhone 17 series mạnh mẽ từ người tiêu dùng sẽ giúp nguồn iPhone 15 Pro Max likenew trở nên đa dạng hơn.