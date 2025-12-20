Ngay cả chia sẻ liên kết cơ bản lên Facebook cũng bị Meta “đòi tiền”

Theo thông tin từ người dùng, Meta đã giới hạn số lượng liên kết mà một số tài khoản nhất định có thể đăng tải, trừ khi họ đăng ký gói Meta Verified với mức phí khởi điểm 14,99 USD mỗi tháng tại Mỹ. Đây rõ ràng là một điều khó có thể chấp nhận bởi chia sẻ liên kết là một trong những chức năng cơ bản của nền tảng này.

Việc chia sẻ link lên các Trang không còn là miễn phí trên Facebook nữa.

Cụ thể, những người dùng tham gia chế độ chuyên nghiệp hoặc quản lý Trang chỉ được phép đăng tối đa hai liên kết trong mỗi bài viết thông thường nếu không có gói trả phí. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nghiên cứu mới cho thấy Facebook có vai trò quan trọng trong thói quen trực tuyến hàng ngày của người dùng, điều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người sáng tạo nội dung và doanh nghiệp sử dụng nền tảng này để quảng bá sản phẩm hoặc thu hút lưu lượng truy cập đến các trang web khác.

Meta đã xác nhận rằng đây là một “thử nghiệm có giới hạn” nhằm tìm hiểu xem việc cho phép đăng tải nhiều liên kết hơn có mang lại giá trị cho người dùng đã được xác minh hay không. Mặc dù các nhà xuất bản hiện không tham gia thử nghiệm, nhưng nhiều người sáng tạo nội dung vẫn dựa vào hồ sơ và Trang ở chế độ chuyên nghiệp để tiếp cận khán giả.

Theo chuyên gia chiến lược truyền thông xã hội Matt Navarra, các liên kết trong phần bình luận vẫn được cho phép, cũng như các liên kết tiếp thị và liên kết đến các nền tảng khác thuộc sở hữu của Meta như Instagram và WhatsApp. Dữ liệu từ Facebook cho thấy hơn 98% lượt xem trên bảng tin ở Mỹ đến từ các bài đăng không có liên kết, cho thấy rằng các bài đăng có liên kết chỉ chiếm một phần nhỏ lượt xem.

Giới hạn chia sẻ chỉ được áp dụng 2 link/ngày cho tài khoản không trả phí.

Navarra nhận định rằng động thái này phản ánh nỗ lực lớn hơn của Meta trong việc kiếm tiền từ việc phân phối nội dung, khi mà khả năng đưa người dùng đến các phần khác của internet đang bị đặt sau bức tường trả phí. Ông cảnh báo rằng việc xây dựng một doanh nghiệp quá phụ thuộc vào uy tín của bất kỳ nền tảng nào là rất rủi ro.

Mặc dù hiện tại đây chỉ là một thử nghiệm, điều này đã dấy lên lo ngại về một tương lai mà ngay cả những hành động đơn giản trên mạng xã hội cũng có thể phải trả giá.