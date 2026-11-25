iPhone 18 Pro và iPhone Duo đã ra mắt được một thời gian. Nếu vì lý do nào đó bạn đang cân nhắc bỏ qua các mẫu iPhone năm nay, dưới đây là những điều đáng mong đợi vào năm tới.

Năm 2027 sẽ là một năm khá quan trọng đối với Apple trong việc ra mắt iPhone. Trước hết, hãng sẽ tiếp tục dòng iPhone 18 sau khi đã áp dụng lịch trình ra mắt chia thành nhiều đợt. Sau đó, vào mùa thu, hãng sẽ giới thiệu loạt thiết bị flagship mới để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt iPhone.

iPhone 18

Lần đầu tiên, Apple sẽ giới thiệu mẫu iPhone tiêu chuẩn vào mùa xuân. Các nâng cấp trên iPhone 18 vẫn chưa thực sự rõ ràng dù có tin đồn cho rằng máy sẽ được tăng dung lượng RAM. Nhiều khả năng thiết bị cũng sẽ có những cải tiến về khả năng tản nhiệt cùng với modem Apple C2 mới.

Ảnh minh họa.

Cũng có khả năng Apple sẽ cập nhật thiết kế cho iPhone 18 để đồng bộ hơn với iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro.

Dự kiến, chiếc điện thoại này sẽ được trang bị chip A20 và sẽ có mức giá khởi điểm là 899 USD (khoảng 23,1 triệu đồng).

iPhone 18e

Mẫu iPhone này nhiều khả năng chỉ là bản nâng cấp chip từ A19 lên A20, dự kiến ​​ra mắt vào mùa xuân cùng với iPhone 18. Trước đó trong năm nay, các báo cáo cho biết Apple sẽ sử dụng chung nhiều linh kiện giữa iPhone 18 và iPhone 18e.

iPhone Air 2

Trong số tất cả các mẫu iPhone ra mắt vào mùa xuân, đây chính là thiết bị đáng mong đợi nhất. Sau khi mẫu iPhone Air đầu tiên nhận được phản hồi không tích cực, Apple đã quyết định quay lại giai đoạn thiết kế ban đầu để điều chỉnh cấu trúc, tích hợp thêm camera góc siêu rộng (ultrawide) vào thiết bị.

Ảnh concept iPhone Air 2.

Thêm vào đó, thiết bị này cũng sẽ sở hữu viên pin lớn hơn với dung lượng lên tới 3500mAh – cải thiện khoảng 10% so với mẫu iPhone Air đời đầu. Ngoài ra, iPhone Air 2 nhiều khả năng sẽ được nâng cấp từ modem C1X lên modem C2 của Apple.

iPhone 20 Pro

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, Apple dự kiến ​​trình làng một mẫu iPhone với thiết kế hoàn toàn mới. Theo các thông tin rò rỉ, máy sẽ sử dụng nhiều chất liệu kính hơn, viền màn hình mỏng hơn đáng kể, màn hình cong ở cả bốn cạnh, đồng thời loại bỏ kiểu thiết kế cạnh phẳng vốn đã xuất hiện từ thế hệ iPhone 12 trở về sau.

Ảnh concept iPhone 20 Pro Series.

Cặp iPhone 20 Pro sẽ có hai tùy chọn kích thước màn hình lớn hơn: 6,4 inch và 7 inch nhờ vào việc tối ưu hóa độ mỏng của viền màn hình.

Nếu iFan đang cân nhắc chờ đợi iPhone 18 Pro, “iPhone 20” Series chính là chiếc điện thoại đáng để chờ đợi hơn cả.

iPhone Duo 2

Cuối cùng, vào mùa thu năm sau, Apple sẽ ra mắt phiên bản kế nhiệm của chiếc iPhone Duo. Theo các tin đồn, iPhone Duo 2 sẽ được tích hợp thế hệ chip Apple Silicon mới – con chip A21 Pro.

iPhone Duo.

Apple có thể tích hợp tính năng Face ID hoàn chỉnh vào màn hình ngoài (nâng cấp từ tính năng mở khóa bằng khuôn mặt). Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn chưa rõ liệu tính năng này có kịp hoàn thiện để đưa vào sản xuất iPhone Duo 2 hay không.