Ảnh minh họa: ExtremeTech

Theo ExtremeTech, tùy chọn có tên “Unlock with Front Camera” (Mở khóa bằng camera trước) cho phép iPhone Duo sử dụng camera selfie bên ngoài để nhận diện khuôn mặt chủ nhân và mở khóa thiết bị ngay từ màn hình khóa. Cách thức hoạt động tương tự tính năng nhận diện khuôn mặt trên phần lớn smartphone Android hiện nay.

Điều đáng chú ý là công nghệ này hoàn toàn khác với Face ID truyền thống của Apple.

Face ID sử dụng hệ thống phần cứng TrueDepth với cảm biến hồng ngoại để nhận diện các đặc điểm hình học ba chiều trên khuôn mặt người dùng. Nhờ đó, công nghệ có khả năng phân biệt khuôn mặt thật với hình ảnh hoặc video thông thường, đồng thời cung cấp mức độ bảo mật cao hơn.

Trong khi đó, tính năng mới trên iPhone Duo chỉ dựa vào camera trước để nhận diện khuôn mặt, không có hệ thống cảm biến hồng ngoại chuyên dụng.

Theo The Verge, trong quá trình thử nghiệm, hệ thống này từng bị đánh lừa bởi ảnh chụp hoặc video trong hơn 20 lần thử.

Apple hạn chế tính năng vì lo ngại bảo mật

Do mức độ bảo mật không tương đương Face ID, Apple đang giới hạn phạm vi sử dụng của tính năng Unlock with Front Camera.

Cụ thể, người dùng chỉ có thể sử dụng công nghệ này để mở khóa màn hình điện thoại. Nó không được phép xác thực các giao dịch Apple Pay, mở ứng dụng Mật khẩu (Passwords), cài đặt hoặc đăng nhập ứng dụng, thay đổi mật mã thiết bị hay đăng ký thêm dấu vân tay vào Touch ID.

Những giới hạn này cho thấy Apple không xem phương thức nhận diện khuôn mặt mới là giải pháp thay thế hoàn chỉnh cho Face ID.

Dù vậy, tính năng vẫn có thể là một lựa chọn thuận tiện đối với người mua iPhone Duo, đặc biệt là những người cảm thấy Touch ID bất tiện sau nhiều năm quen sử dụng Face ID trên các mẫu iPhone khác.

iPhone Duo có thể sớm được cập nhật tính năng mới

Việc bổ sung Unlock with Front Camera được xem là giải pháp dung hòa giữa sự tiện lợi và giới hạn phần cứng trên iPhone Duo.

Thay vì trang bị hệ thống TrueDepth như những mẫu iPhone sử dụng Face ID, Apple có thể tận dụng camera selfie bên ngoài để cung cấp khả năng mở khóa khuôn mặt cơ bản.

Phiên bản iOS 27.3 chính thức có thể được phát hành vào tháng 12, dù Apple chưa xác nhận thời điểm triển khai cụ thể.

Đáng chú ý, việc một mẫu iPhone cao cấp sử dụng phương thức nhận diện khuôn mặt có mức độ bảo mật thấp hơn Face ID cho thấy Apple đang phải cân nhắc giữa thiết kế phần cứng, trải nghiệm sử dụng và khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng.