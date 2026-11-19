Theo một báo cáo mới, lượng iPhone xuất xưởng của Apple có thể tăng 7% vào năm tới, giúp hãng chiếm 26% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu.

iPhone sẽ vượt trội hơn thị trường chung vào năm 2027

Theo thông tin từ AppleInsider, một báo cáo nghiên cứu mới của Morgan Stanley cho biết Apple dự kiến ​​sẽ xuất xưởng khoảng 270 triệu chiếc iPhone vào năm 2027, tăng 7% so với năm 2026.

iPhone 18 Pro.

Dự báo này xuất hiện trong bối cảnh Apple có sự thay đổi về lộ trình ra mắt sản phẩm. Vào mùa thu năm nay, hãng chỉ tung ra dòng iPhone 18 Pro và iPhone Duo, các mẫu iPhone còn lại sẽ xuất hiện vào đầu năm tới.

Morgan Stanley cho rằng điều này có thể khiến một số giao dịch mua sắm bị dời từ cuối năm 2026 sang năm 2027, góp phần vào mức tăng trưởng xuất xưởng dự kiến ​​sẽ tăng trong năm tới.

Báo cáo cũng đề cập đến việc Apple và toàn ngành điện thoại thông minh đang phải đối mặt với tình trạng giá linh kiện bộ nhớ và lưu trữ tăng cao. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó cho thấy Apple có lợi thế hơn nhiều đối thủ cạnh tranh trong việc hấp thụ các chi phí này.

iPhone Duo.

Apple đã tăng giá iPhone vào tháng 9 sau khi giữ giá ổn định trong phần lớn thời gian của năm. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh đã thực hiện tăng giá từ trước đó. Thậm chí, một số hãng còn tăng giá nhiều lần chỉ trong vòng vài tháng.

Quay lại với báo cáo, tài liệu này ghi nhận rằng lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm 5% vào năm tới thay vì mức tăng trưởng 3,6% như dự báo trước đó. Dù vậy, con số này vẫn cho thấy sự cải thiện so với mức sụt giảm ước tính 13,8% trong năm 2026.

Riêng đối với Apple và iPhone, Morgan Stanley lưu ý rằng mức độ quan tâm của người dùng đối với việc nâng cấp thiết bị vẫn gần như không thay đổi so với năm trước; 37% chủ sở hữu iPhone cho biết họ rất có khả năng sẽ nâng cấp điện thoại trong vòng 12 tháng tới.

Trong khi đó, 41% người dùng điện thoại thông minh nói chung cho biết sẽ nâng cấp smartphone, giảm 2% so với năm trước đó. Về phản ứng của thị trường đối với iPhone Duo, 22% người dùng không sử dụng iPhone tham gia khảo sát bày tỏ sự quan tâm đến việc chuyển sang thiết bị màn hình gập của Apple; con số này tại Trung Quốc lên tới 34%.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát của Morgan Stanley được thực hiện sau khi iPhone Duo được công bố và trước khi sản phẩm này chính thức ra mắt. Do đó, các số liệu này phản ánh mức độ quan tâm của người tiêu dùng thay vì hành vi mua hàng thực tế.

Apple Intelligence cũng là một yếu tố được xem xét trong cuộc khảo sát. Morgan Stanley kết luận rằng các tính năng AI đang dần trở nên ít quan trọng hơn trong việc thúc đẩy người dùng nâng cấp iPhone, các yếu tố như thời lượng pin và điều kiện đủ để nâng cấp thiết bị lại ngày càng được chú trọng.

Cuối cùng, Morgan Stanley ghi nhận tỷ lệ giữ chân khách hàng của Apple đã tăng 3%, đạt mức kỷ lục 93%, đồng thời tỷ lệ chuyển đổi người dùng thuần (net switching rate) cũng cải thiện lên mức 12%.

Huawei là thương hiệu điện thoại thông minh lớn duy nhất khác cho thấy tỷ lệ chuyển đổi người dùng thuần dương và đang cải thiện. Trong khi đó, Samsung và Google duy trì trạng thái tương đối trung lập; Xiaomi, Motorola, Honor, Oppo và Vivo đều ghi nhận tỷ lệ âm.