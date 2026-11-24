Theo các báo cáo từ chuỗi cung ứng và các phương tiện truyền thông, phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18, dự kiến sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm 2027, với mục tiêu là người dùng phổ thông. Sản phẩm hứa hẹn có những cải tiến đáng kể về hiệu năng, thời lượng pin và kiểm soát chi phí.

Hình ảnh concept thiết kế iPhone 18 mà Apple sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Các rò rỉ cho biết, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được giới thiệu cùng với iPhone 18e giá rẻ và iPhone Air 2 siêu mỏng thế hệ thứ hai. Apple có thể tiếp tục chiến lược phát hành sản phẩm theo từng giai đoạn, tập trung vào các sản phẩm cao cấp vào mùa thu và các sản phẩm phổ thông vào mùa xuân. Điều này sẽ kéo dài chu kỳ bán hàng của iPhone 17 lên khoảng 18 tháng và giảm áp lực cho các dây chuyền sản xuất của Apple vào tháng 9 hằng năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số không chắc chắn về tên gọi của dòng sản phẩm. Một số tin đồn cho biết Apple đang xem xét việc tinh giản số lượng mẫu mã, mặc dù thông tin từ chuỗi cung ứng cho thấy ba mẫu iPhone 18e, 18 và Air 2 vẫn sẽ được phát hành trong năm 2027.

Về phần cứng, iPhone 18 và 18e dự kiến sẽ được trang bị chip A20 2nm, hứa hẹn cải thiện hiệu quả năng lượng so với thế hệ A19 3nm trước đó. Để kiểm soát chi phí và tạo sự khác biệt với dòng Pro, chip A20 tiêu chuẩn có thể sẽ có thông số GPU đơn giản hóa, như sử dụng giải pháp GPU 4 hoặc 5 nhân.

Hình ảnh rò rỉ được cho là của iPhone 18 đang trong quá trình thiết lập sản xuất.

Có sự khác biệt trong quan điểm về cấu hình bộ nhớ của iPhone 18. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng do giá bộ nhớ tăng cao, iPhone 18 và 18e có thể sẽ sử dụng cấu hình 9 GB bộ nhớ RAM. Trong khi đó, nhà phân tích Jeff Pu và các nguồn tin chuỗi cung ứng lại nghiêng về cấu hình 12 GB bộ nhớ RAM. Sự khác biệt này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm AI trên thiết bị, đặc biệt là các chức năng như điều chỉnh hiệu suất giọng nói Siri và đọc chính tả trong iOS 27.

iPhone 18 dự kiến sẽ được trang bị modem 5G C2 do Apple tự phát triển, hỗ trợ băng tần sóng milimét và giảm mức tiêu thụ điện năng của mạng di động khoảng 15%. Ngoài ra, máy cũng được kỳ vọng sẽ có chip không dây N1 hỗ trợ các giao thức Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Về ngoại hình, iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi lớn, vẫn sử dụng màn hình OLED 6,3 inch với tốc độ làm mới thích ứng ProMotion tối đa 120Hz, độ sáng SDR 1.000 nit, độ sáng HDR tối đa 1.600 nit và độ sáng ngoài trời tối đa lên đến 3.000 nit.

Nhiều thông số và cải tiến thiết kế có thể khiến iPhone 18 vẫn rất đáng xem.

Để bù đắp áp lực chi phí từ giá chip nhớ và chip lưu trữ tăng cao, Apple có thể sẽ tái sử dụng vật liệu phát quang Samsung M12+ trong iPhone 18 và 18e. Điều này có thể giúp giảm mức tiêu thụ điện năng của màn hình, nhờ vào chip 2nm và pin lớn hơn. Hiện vẫn chưa có sự đồng thuận về việc liệu iPhone 18 có áp dụng thiết kế Dynamic Island nhỏ hơn như dòng Pro hay không.