Các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo của Apple đang thu hút sự chú ý của dư luận ngay cả trước khi ra mắt chính thức. Mới đây, hình ảnh rò rỉ về các mô hình giả của iPhone Air 2 và iPhone 18 đã tiết lộ một số thay đổi trong thiết kế, đặc biệt là ở phần camera.

Mặt trước của bộ đôi iPhone Air 2 và iPhone 18.

Thông tin này được chia sẻ bởi người rò rỉ nổi tiếng Sonny Dickson trên nền tảng X. Theo đó, iPhone Air 2 có thể sẽ được nâng cấp đáng kể về camera, trong khi iPhone 18 có thể giữ thiết kế tương tự như iPhone 17 hiện tại.

Một trong những thay đổi nổi bật trên iPhone Air 2 là việc trang bị hai camera sau, thay vì chỉ một như phiên bản hiện tại. Cụm camera mới còn có đèn flash và micro nằm gần đó. Mặc dù phần camera rộng ở mặt sau vẫn giữ nguyên thiết kế, nhưng sự xuất hiện của camera thứ hai hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng, với khả năng là camera siêu rộng 48 MP.

Mặt sau của bộ đôi iPhone Air 2 và iPhone 18.

Bên cạnh đó, iPhone Air 2 có thể được trang bị chip A20 Pro, modem C2, chip không dây N2, cùng với thời lượng pin cải thiện và Dynamic Island nhỏ hơn. Màn hình của máy dự kiến sẽ có kích thước 6,5 inch và RAM 12 GB. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể sẽ sử dụng chip A20, modem C2 và có RAM lớn hơn 1 GB so với phiên bản tiền nhiệm, tức 9 GB.

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone Air 2 và iPhone 18 vào khoảng tháng 3/2027, có thể cùng với mẫu iPhone 18e. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chỉ dựa trên các rò rỉ ban đầu và chưa được Apple xác nhận.