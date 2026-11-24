"Sai lầm đã được sửa", Musk viết trên X ngày 23/11.

Trước đó, CEO Tesla và SpaceX từng lên tiếng bảo vệ Huang giữa bê bối liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân, cho rằng vai trò của ông tại Nvidia không thể thay thế.

"Ý tôi là, ông ấy đảm nhiệm công việc của nhiều người", Musk nói tại Hội nghị DealBook Summit tuần trước. "Ông ấy xây dựng những mối quan hệ lâu dài trong suốt nhiều thập kỷ và hiểu công nghệ một cách đáng kinh ngạc. Đội ngũ của ông ấy rất yêu quý ông".

Musk cũng tham gia cùng gần 200.000 người ký tên trên một website kêu gọi "đưa Jensen trở lại". Ngày 11/11, vài tiếng trước khi Huang thông báo từ chức, Musk cũng cho biết sẵn sàng tuyển nhà đồng sáng lập Nvidia.

"Đó sẽ là một vinh dự", Musk viết trên mạng xã hội X khi phản hồi bài đăng của tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge với nội dung đề nghị ông "làm ơn hãy tuyển dụng Jensen Huang".

Jensen Huang trao siêu máy tính AI của Nvidia cho Elon Musk tại Starbase, Texas, tháng 10/2025. Ảnh: Nvidia

Ngày 23/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo Jensen Huang sẽ trở lại vị trí CEO, sau khi ông bất ngờ rời ghế hôm 12/11 vì vướng bê bối ngoại tình. Quyết định rời đi khi đó được coi là cú sốc lớn với ngành công nghệ toàn cầu vì ông không chỉ là gương mặt đại diện của Nvidia, mà còn có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn và AI toàn cầu.

"Có thể nói, hàng loạt yếu tố bất định hội tụ, tạo nên cuộc khủng hoảng niềm tin", King Lip, chiến lược gia trưởng tại công ty quản lý tài sản BakerAvenue Wealth Management nhận định với Reuters. "Các xáo trộn tại Nvidia là một trong những nguồn cơn của sự bất định. Vì vậy, Jensen trở lại giúp loại bỏ mối lo ngại đáng kể".

"Không ai có thể yên tâm rằng Nvidia sẽ tìm được người lập tức thay thế Jensen", chuyên gia Tom Plumb tại quỹ Plumb Balanced Fund nhận xét. "Sự trở lại một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã thu hút những nhân tài hàng đầu trong ngành, chắc chắn là điều rất, rất tích cực đối với công ty".