Một YouTuber 25 tuổi tại Ấn Độ bị bắt vì nghi đánh cắp hơn 11 kg vàng và trang sức kim cương trị giá 150 triệu rupee. Dù che kín mặt khi thực hiện vụ trộm, nam thanh niên vẫn bị cảnh sát nhận diện nhờ một hình xăm đặc biệt trên tay.

Đột nhập tiệm trang sức lấy đi hơn 11 kg vàng và kim cương

Theo trang India Today, ngày 12/11, nhân viên một cửa hàng trang sức Tanishq mới khai trương tại thành phố Madurai, bang Tamil Nadu (Ấn Độ), phát hiện lượng lớn vàng và kim cương đã biến mất.

Qua kiểm kê ban đầu, tổng số trang sức bị đánh cắp lên đến khoảng 11,4 kg, trị giá ước tính 150 triệu rupee (khoảng 41,8 tỷ đồng).

Ngay sau khi nhận được trình báo, cảnh sát tiến hành điều tra, kiểm tra hiện trường và trích xuất dữ liệu camera an ninh. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nghi phạm đã lợi dụng công trường xây dựng nằm sát cửa hàng để thực hiện vụ trộm trong đêm 11/11, rạng sáng 12/11.

Số vàng và kim cương cảnh sát thu hồi được.

Người này đã trèo lên hệ thống giàn giáo tại công trình bên cạnh, sau đó tiếp cận cửa hàng thông qua khu vực thang máy chưa hoàn thiện. Sau khi vào bên trong, nghi phạm lấy đi nhiều món trang sức có giá trị.

Đáng chú ý, dữ liệu camera cho thấy trước khi xảy ra vụ trộm, nghi phạm đã 3 lần đến cửa hàng với tư cách khách hàng. Cảnh sát cho rằng những lần ghé thăm này nhằm quan sát cách bố trí cửa hàng, xác định vị trí trưng bày trang sức và tìm hiểu những lối có thể sử dụng để đột nhập.

Dù đeo khẩu trang và găng tay nhằm che giấu danh tính, người này vẫn để lộ một chi tiết quan trọng. Qua hình ảnh camera, các điều tra viên phát hiện hình xăm đặc biệt trên tay nghi phạm. Từ manh mối này, cảnh sát xác định người bị tình nghi là Nishanth Krishna (25 tuổi) - một YouTuber tại địa phương. Phát hiện này trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc điều tra.

Bị tài xế xe khách nhận diện, phải diễn lại toàn bộ vụ trộm

Sau khi xác định nghi phạm, cảnh sát bắt đầu truy tìm Nishanth Krishna. Tuy nhiên, nam YouTuber đã rời khỏi khu vực Madurai. Đến ngày 16/11, một tài xế xe khách chạy tuyến Bengaluru – Salem bất ngờ nhận ra Nishanth đang có mặt trên xe và bí mật thông báo cho cảnh sát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai truy đuổi, theo sát chiếc xe khoảng 5 km trước khi yêu cầu tài xế dừng lại tại khu vực đường tránh Sesampatti, thuộc huyện Dharmapuri.

Khi phát hiện bị bao vây, Nishanth tìm cách nhảy qua cửa sổ xe khách để bỏ trốn. Tuy nhiên, cảnh sát kịp thời khống chế và bắt giữ nghi phạm vào khoảng 1h30 sáng ngày 16/11. Sau khi bị bắt, Nishanth được đưa về thành phố Madurai để phục vụ công tác điều tra.

Nishanth bị bắt giữ.

Theo trang The New Indian Express, cảnh sát cũng bắt giữ bạn gái của nghi phạm là Meenakshi Nachiyar, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, cùng cha của Nishanth là ông Suresh (53 tuổi). Hai người bị nghi có liên quan đến việc che giấu số trang sức bị đánh cắp. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi nhiều kg vàng và trang sức tại các địa điểm cất giấu khác nhau.

Đáng chú ý, ngày 20/11, cảnh sát đưa Nishanth trở lại cửa hàng Tanishq để thực nghiệm hiện trường. Tại đây, nam YouTuber được yêu cầu tái hiện quá trình đột nhập, từ cách tiếp cận tòa nhà, di chuyển vào bên trong, thu gom trang sức cho đến đường tẩu thoát.

Việc này nhằm giúp cơ quan điều tra đối chiếu lời khai với những dấu vết và hình ảnh camera an ninh đã thu thập. Sau khi hoàn tất quá trình thực nghiệm, Nishanth bị đưa trở lại Nhà tù Trung tâm Madurai và tiếp tục bị tạm giam theo quyết định của tòa án.

Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, các cáo buộc đối với Nishanth và những người liên quan chưa phải kết luận cuối cùng của tòa án.