Theo tờ TIME, ngày 23/11, hội đồng quản trị Nvidia quyết định khôi phục chức vụ CEO cho Jensen Huang, người đã rời công ty hôm 12/11 sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang - một nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi là gián điệp. Mới đây, sự trở lại của Jensen Huang đã đặt ra 6 câu hỏi lớn về tương lai Nvidia và ngành công nghệ Mỹ.

1. Tổng thống Donald Trump đóng vai trò gì trong việc Jensen Huang trở lại?

Chỉ một tuần trước khi Jensen Huang được phục chức, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones tuyên bố hội đồng quản trị không có ý định đưa ông trở lại lãnh đạo. Tuy nhiên, quyết định nhanh chóng đảo ngược sau khi xuất hiện chiến dịch kêu gọi phục chức thu hút hơn 180.000 chữ ký, trong đó có tỷ phú Elon Musk và những người tự nhận là nhân viên Nvidia.

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump công khai thừa nhận đã can thiệp vào quá trình này.

Trong cuộc phỏng vấn với trang CNBC, ông Trump tuyên bố đã trao đổi với hội đồng quản trị Nvidia, đồng thời cho biết Phó tổng thống JD Vance cũng tham gia các cuộc thảo luận.

"Tôi đã thuyết phục họ. Tôi đã đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Nvidia xác nhận quyết định phục chức được đưa ra sau khi tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ danh tính những người cung cấp thông tin hay căn cứ đánh giá rủi ro an ninh.

2. Tình báo Mỹ thực sự phát hiện điều gì về Alice Huang?

Theo tờ TIME, Alice Huang từng liên lạc với một sĩ quan thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc từ mùa xuân năm 2025 đến mùa thu năm 2026, trùng với khoảng thời gian bà có quan hệ tình cảm với Jensen Huang. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác nhận Alice Huang có hoạt động gián điệp. Chính phủ Trung Quốc cũng phủ nhận các cáo buộc liên quan.

Tổng thống Trump cho biết Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche xác nhận chính phủ Mỹ không có bằng chứng Jensen Huang thực hiện hành vi trái pháp luật.

Dù vậy, các cuộc điều tra liên quan đến Alice Huang và Megaspeed vẫn tiếp tục. Bloomberg cũng đưa tin một doanh nghiệp do bà thành lập từng mua chip Nvidia được lắp đặt tại trung tâm dữ liệu ở Thượng Hải có liên hệ với mạng lưới Megaspeed.

Sự trở lại của Jensen Huang gây nhiều tranh cãi.

3. Vụ việc sẽ ảnh hưởng thế nào đến chính sách xuất khẩu chip của Mỹ?

Bê bối Nvidia làm nổi bật những bất đồng trong chính quyền Mỹ về cách quản lý hoạt động xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc.

Một nhóm quan chức, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, ủng hộ việc cho phép Nvidia tiếp tục bán một số dòng chip cho thị trường Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế và duy trì ảnh hưởng của công nghệ Mỹ.

Ngược lại, những người theo quan điểm cứng rắn cho rằng Washington cần siết chặt kiểm soát để ngăn công nghệ tiên tiến rơi vào tay các doanh nghiệp có liên hệ với chính phủ Trung Quốc.

Bốn ngày sau khi Jensen Huang từ chức, Bộ Thương mại Mỹ ban hành quy định nhằm hạn chế việc doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận chip bị kiểm soát thông qua các trung tâm dữ liệu đặt tại nước thứ ba.

Việc Jensen Huang trở lại có thể tiếp tục tác động đến cuộc tranh luận về chính sách xuất khẩu công nghệ của Washington.

4. Nvidia sẽ thay đổi cách quản trị nội bộ như thế nào?

Theo tờ TIME, những tranh cãi gần đây không chỉ liên quan đến đời tư của Jensen Huang mà còn làm dấy lên các nghi vấn về phong cách quản lý của ông. Ông bị cáo buộc từng có hành vi xúc phạm, đe dọa và gây áp lực quá mức với nhân viên.

Để giải quyết những lo ngại, Nvidia thành lập một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị nhằm giám sát rủi ro an ninh quốc gia và hoạt động xuất khẩu chip. Công ty cũng lên kế hoạch bổ nhiệm giám đốc mới.

Tuy nhiên, việc Jensen Huang được phục chức trước khi cuộc điều tra nội bộ kết thúc khiến một số nhà đầu tư lo ngại về hiệu quả giám sát. Bà Lindsey Stewart - đại diện Morningstar cho rằng quyết định này có thể làm gia tăng những câu hỏi về quản trị doanh nghiệp, đặc biệt khi Nvidia đang đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể.

5. Jensen Huang sẽ phải đối mặt với những cuộc điều tra nào từ Quốc hội Mỹ?

Dù trở lại vị trí CEO, Jensen Huang vẫn phải giải trình trước các nhà lập pháp Mỹ về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Theo kế hoạch, ông sẽ tham gia buổi làm việc có ghi biên bản với ba ủy ban của Hạ viện vào ngày 1/12, trước khi được yêu cầu xuất hiện tại phiên điều trần công khai của Thượng viện ngày 3/12.

Các nhà lập pháp cũng yêu cầu chính quyền lưu giữ những tài liệu liên quan đến Nvidia, Megaspeed, các cuộc trao đổi giữa Jensen Huang và Tổng thống Trump, cùng những quyết định về xuất khẩu chip.

Một vấn đề đáng chú ý khác là lợi ích tài chính của ông Trump tại Nvidia. Được biết, ông Trump từng mua cổ phiếu Nvidia trị giá từ 1–5 triệu USD (khoảng 25,7–128,4 tỷ đồng) vào tháng 5/2025. Nhà Trắng khẳng định các khoản đầu tư của tổng thống được quản lý bởi những cố vấn độc lập.

6. Sự trở lại của Jensen Huang có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế AI?

Ngay sau thông báo phục chức ngày 23/11, cổ phiếu Nvidia tăng hơn 30%, góp phần kéo thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh sau đợt bán tháo trước đó.

Jensen Huang từ lâu được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành AI, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất chip mà còn ở hoạt động đầu tư và thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghệ. Sự trở lại của ông giúp xoa dịu phần nào những lo ngại về khả năng Nvidia mất phương hướng trong giai đoạn thị trường AI đối mặt nhiều biến động.

Tuy nhiên, sự kiện cũng làm nổi lên mức độ phụ thuộc của giới đầu tư và ngành công nghệ vào một cá nhân. Theo khảo sát của Athena Insights, hơn một nửa số người tham gia phản đối việc Jensen Huang trở lại và cho rằng bê bối liên quan đến ông đặt ra vấn đề nghiêm trọng về an ninh quốc gia.

Bà Aya Ibrahim - chuyên gia cao cấp tại Viện AI Now, nhận định không cá nhân nào nên nắm giữ sức ảnh hưởng quá lớn đối với cả thị trường tài chính lẫn đời sống dân chủ.