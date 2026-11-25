Hôm qua, Nvidia đã phục chức CEO cho ông Jensen Huang, chỉ 11 ngày sau khi ông từ chức vào ngày 12/11 giữa những thông tin về các mối quan hệ ngoài luồng. Động thái này đưa ông gia nhập nhóm ít ỏi các nhà sáng lập từng mất ghế nhưng giành lại được quyền lãnh đạo công ty. Trước trường hợp của ông Huang, giới công nghệ từng chứng kiến 4 nhà sáng lập khác có màn tái xuất tương tự. Dưới đây là 4 nhân vật công nghệ có màn trở lại đáng chú ý sau khi bị đẩy khỏi vị trí điều hành.

Sam Altman

Ngày 17/11/2023, hội đồng quản trị OpenAI bất ngờ sa thải Sam Altman với lý do ông không nhất quán trong việc trao đổi thẳng thắn, gây cản trở khả năng giám sát. Quyết định này dẫn đến việc đồng sáng lập Greg Brockman từ chức, trong khi Microsoft đề nghị ông Altman dẫn dắt một nhóm nghiên cứu AI mới.

CEO Sam Altman của OpenAI.

Ba ngày sau, nhà khoa học trưởng Ilya Sutskever công khai hối tiếc vì đã bỏ phiếu sa thải, đồng thời hơn 700 nhân viên ký thư ngỏ yêu cầu hội đồng quản trị từ chức hoặc họ sẽ sang Microsoft. Đến ngày 21/11, OpenAI đạt thỏa thuận tái cơ cấu hội đồng quản trị và ông Altman chính thức trở lại làm CEO vào ngày 29/11 cùng chủ tịch Greg Brockman.

Steve Jobs

Năm 1985, CEO John Sculley cùng hội đồng quản trị Apple tước quyền điều hành của đồng sáng lập Steve Jobs sau bất đồng chiến lược khi doanh số Macintosh sụt giảm. Ông Jobs sau đó từ chức chủ tịch và rời đi để thành lập công ty máy tính NeXT.

Chân dung nhà lãnh đạo huyền thoại của Apple.

Hơn một thập kỷ sau, Apple chi khoảng 400 triệu USD mua lại NeXT vào tháng 2/1997 để đưa ông trở lại làm cố vấn, trước khi bổ nhiệm ông làm CEO tạm quyền vào tháng 9/1997. Dưới sự dẫn dắt của ông với loạt sản phẩm iMac, iPod, iTunes Music Store, iPhone và iPad, giá trị Apple đã tăng từ khoảng 2 tỷ USD lên 350 tỷ USD khi ông từ chức vì lý do sức khỏe năm 2011.

Jack Dorsey

Đồng sáng lập Twitter năm 2006 nhưng Jack Dorsey bị gạt khỏi ghế CEO vào tháng 10/2008 khi hội đồng quản trị nghi ngờ phương pháp quản lý của ông. Ông chuyển sang làm chủ tịch hội đồng quản trị, đồng sáng lập công ty thanh toán Square (nay là Block) và giữ vị thế cổ đông lớn.

Jack Dorsey quay lại điều hành Twitter sau 7 năm.

Khoảng 7 năm sau, ông Dorsey trở lại làm CEO tạm quyền của Twitter vào tháng 7/2015 và được bổ nhiệm chính thức vào mùa thu cùng năm. Ông điều hành song song cả hai công ty cho đến khi rời ghế CEO Twitter năm 2021, nhường chỗ cho Parag Agrawal — người sau đó bị Elon Musk sa thải khi hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD.

Matt Mullenweg

Tháng 9/2026, hội đồng quản trị Automattic (công ty đứng sau WordPress) bỏ phiếu buộc nhà sáng lập Matt Mullenweg nghỉ phép có hưởng lương và đưa CFO Mark Davies làm CEO tạm quyền. Ông Mullenweg cáo buộc các thành viên hội đồng âm mưu chống lại mình.

Matt Mullenweg lật ngược tình thế tại Automattic sau 33 giờ.

Nhờ nắm giữ 84% quyền biểu quyết (theo tiết lộ tại TechCrunch Disrupt 2024), ông Mullenweg đã phản đối quyết định và giành lại quyền kiểm soát chỉ sau 33 giờ 20 phút. Công ty xác nhận phục chức cho ông vào ngày 12/9, kéo theo việc tái cơ cấu hội đồng quản trị cùng sự ra đi của ông Davies và giám đốc pháp lý.