Như vậy là đã tròn 2 tháng trôi qua kể từ khi Apple chính thức công bố iPhone thế hệ tiếp theo với các phiên bản iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo với giá khởi điểm từ 38,99 triệu đồng. Tuy nhiên, do động thái tăng giá từ Apple nên cho tới lúc này, dường như các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam vẫn neo khá cao.

iPhone 17 Pro Max chưa từng hết “hot” tại Việt Nam.

Ghi nhận ngày 20/11 tại hai hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam là TGDĐ và FPT Shop. Hiện, các phiên bản chủ yếu giữ giá hoặc có thể tăng chứ không giảm, với mức tăng lên tới 3 triệu đồng đối với iPhone 17 thường bản 256GB rẻ nhất.

Còn tại Minh Tuấn Mobile, iPhone 17 series đang được bán với giá từ 20,89 triệu đồng cho iPhone 17e 256GB, trong khi iPhone 17 256GB có giá 27,79 triệu đồng. Các phiên bản iPhone 17 Pro và Pro Max có giá khởi điểm lần lượt 31,99 triệu đồng và 34,99 triệu đồng cho cấu hình 256GB. Mức giá trên đều thấp hơn giá niêm yết từ 1,2 - 3,2 triệu đồng tùy phiên bản.

Ở nhóm iPhone 17 Pro, phiên bản 256GB đang được bán với giá 31,99 triệu đồng, giảm từ 34,99 triệu đồng; iPhone 17 Pro 512GB có giá 37,99 triệu đồng, giảm từ 41,49 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro 1TB được niêm yết ở mức 43,99 triệu đồng, thấp hơn 4 triệu đồng so với giá ban đầu 47,99 triệu đồng. Các phiên bản Pro Max có giá từ 34,99 triệu đồng cho bản 256GB, 41,29 triệu đồng cho bản 512GB và 47,29 triệu đồng cho bản 1TB.

Đối với phiên bản dung lượng cao nhất, iPhone 17 Pro Max 2TB đang có giá 59,49 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết 63,99 triệu đồng. Ngoài ra, iPhone 17e 256GB và 512GB lần lượt được bán với giá 20,89 triệu đồng và 22,99 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết 1,1 triệu đồng và 5,5 triệu đồng.

Giá tham khảo những phiên bản dung lượng thấp nhất của iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max (từ trái qua phải).

Được trình làng cách đây đúng 1 năm, iPhone 17 Pro Max có thiết kế mới nổi bật, mang đến bước nhảy đáng kể về hiệu năng. Máy được trang bị chip A19 Pro, chip iPhone mạnh mẽ và hiệu quả nhất từ trước đến nay, hỗ trợ hệ thống camera tiên tiến, trải nghiệm chơi game di động mạnh mẽ và hỗ trợ Apple Intelligence.

Ba camera 48MP Fusion - Chính, Ultra Wide và Telephoto hoàn toàn mới mang lại năng lực nhiếp ảnh tương đương tám ống kính, bao gồm cả khả năng thu phóng chất lượng quang học xa nhất từng có trên iPhone ở 8x. Ngoài ra, camera trước 18MP Center Stage cải tiến đưa khả năng chụp ảnh selfie lên một tầm cao mới.

Cụm camera tạo nên khác biệt cho iPhone 17 Pro Max.

Thêm nữa, màn hình Super Retina XDR trên iPhone 17 Pro Max được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, chất liệu bền chắc hơn mọi mặt kính hoặc gốm thủy tinh trên điện thoại thông minh, với lớp phủ mới do Apple thiết kế giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và cải thiện khả năng chống phản chiếu để giảm chói.

Màn hình này sở hữu công nghệ ProMotion lên đến 120Hz, màn hình "Luôn bật" (Always On) và độ sáng ngoài trời 3.000 nit - mức cao nhất từng có trên iPhone, và độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp 2 lần.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series tháng 11/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 28,99 28,49 512GB 33,99 33,99 iPhone 17 Pro 256GB 31,99 31,99 512GB 38,49 38,49 1TB 44,99 44,69 iPhone 17 Pro Max 256GB 34,99 34,49 512GB 41,49 41,49 1TB 47,99 47,49 2TB 60,99 60,29

* Giá tham khảo ngày 20/11/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.