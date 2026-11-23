Năm nay, chiếc iPhone 18 tiêu chuẩn đã không xuất hiện cùng với các dòng iPhone 18 Pro tại sự kiện của Apple.

Theo các nguồn tin trong ngành, hiện tại Apple đang tập trung chủ yếu vào việc sản xuất các mẫu iPhone Pro và iPhone Duo. Trong khi đó, iPhone 18 cùng với iPhone 18e và iPhone Air 2 có thể chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt cho đến tháng 1 năm sau. Các nguồn tin này cũng dự đoán thời điểm ra mắt của những mẫu iPhone này là vào mùa xuân năm 2027.

iPhone 18 có thể ra mắt vào tháng 3 năm 2027

Một trang tin tại Hàn Quốc cho biết, các đơn vị sản xuất màn hình của Samsung và LG đang đẩy mạnh sản xuất màn hình OLED dành cho các dòng iPhone Duo và iPhone 18 Pro. Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu iPhone 18 còn lại có thể tạm thời chưa được ưu tiên cho đến khi các nhà cung cấp này chuyển hướng vào năm tới để kịp đáp ứng mốc thời gian ra mắt dự kiến ​​vào tháng 3/ 2027.

iPhone Air và iPhone 17.

iPhone 18e được kỳ vọng sẽ là phiên bản giá rẻ, iPhone Air 2 có thể là phiên bản mỏng nhẹ hơn, tương tự như iPhone Air ra mắt năm ngoái. Theo các nguồn tin, Samsung sẽ là đơn vị độc quyền cung cấp màn hình cho dòng iPhone Air 2.

Apple đang thử nghiệm chu kỳ phát hành iPhone mới

Bằng cách chia đợt ra mắt iPhone 18 Series thành hai giai đoạn, Apple đang tìm cách mở rộng danh mục sản phẩm mà không làm ảnh hưởng đến sự chú ý dành cho các mẫu iPhone cao cấp – vốn là những sản phẩm mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty.

Hiện tại, iPhone Duo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang là tâm điểm chú ý; đến mùa xuân năm sau, Apple có thể bổ sung thêm ba mẫu iPhone nữa vào dòng sản phẩm này. Tổng cộng sẽ có 6 mẫu iPhone – con số lớn hơn nhiều loạt sản phẩm trước đây.

Với cách tiếp cận này, các mẫu iPhone tiêu chuẩn sẽ không bị lu mờ bởi các phiên bản iPhone Pro – vốn thường được ra mắt cùng thời điểm trong những năm trước. Theo nhà phân tích Mark Gurman, Apple sẽ ra mắt 6 mẫu iPhone vào năm 2027. Ngoài iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2, chúng ta có thể sẽ thấy sự xuất hiện của iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max và iPhone Duo 2 vào giai đoạn sau.

iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max.

Dựa trên các báo cáo từ chuỗi cung ứng và thông tin từ người trong cuộc, Apple đang củng cố một chu kỳ ra mắt sản phẩm mới được chia thành hai đợt; điều này đồng nghĩa với việc từ nay về sau, mỗi năm sẽ có hai dòng iPhone được tung ra thị trường. Về cơ bản, sự chậm trễ ra mắt iPhone thực chất có thể nằm trong kế hoạch đã được Apple tính toán kỹ lưỡng.