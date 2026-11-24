Mới đây, chuyên gia đánh giá của Phone Arena đã dành một ngày tại Paris, Pháp cùng chiếc Xiaomi 18 Pro để tìm hiểu xem liệu đây có phải là chiếc điện thoại sở hữu camera xuất sắc tiếp theo hay không.

Xiaomi 18 Pro.

Trước đó, trong bài đánh giá Xiaomi 18 Pro, sản phẩm từng được đánh giá cao bởi sở hữu một ý tưởng mới đầy thú vị: màn hình phụ ở mặt lưng. Với trang bị này, người dùng không chỉ có thể sử dụng các ứng dụng AI nhỏ gọn, vui nhộn mà còn có thể chụp những bức ảnh selfie tuyệt đẹp bằng chính camera chính của máy.

Bạn cũng có thể quay vlog bằng camera chính – một tính năng tạo ra bước ngoặt lớn cho nhiều nhà sáng tạo nội dung.

Ảnh selfie ở một đẳng cấp khác

Thực tế, ảnh selfie trên điện thoại thông minh thường không đẹp. Thế nhưng, chiếc điện thoại Xiaomi này lại đem tới những bức ảnh selfie cực kỳ ấn tượng.

Ảnh selfie của Xiaomi 18 Pro Series.

Với những ai đang tận hưởng một kỳ nghỉ mơ ước; những bức ảnh selfie lúc này sẽ trở thành những kỷ niệm vô giá.

Camera chính với độ chi tiết vượt trội

Trong vài năm trở lại đây, dòng điện thoại Xiaomi rất được yêu thích bởi hãng đang nỗ lực mang chất màu Leica cao cấp lên thiết bị di động.

Trong lịch sử, những chiếc máy ảnh Leica huyền thoại thường đi cùng với phong cách hình ảnh đặc trưng: chất ảnh đậm chất phim. Đây là một sự tương phản rõ rệt so với những bức ảnh phẳng, thiên về hiệu ứng HDR thường thấy trên điện thoại thông minh hiện nay.

Ảnh chụp bởi camera chính của Xiaomi 18 Pro.

Xiaomi 18 Pro cung cấp ba phong cách màu mặc định: chế độ "Leica Authentic" (Leica chân thực), Leica Vibrant (Leica rực rỡ) và phong cách "Original" (Nguyên bản). Đáng chú ý, thiết bị này không hề áp dụng thuật toán tăng độ sắc nét (sharpening) nhân tạo quá đà như một số "đối thủ" cạnh tranh. Nhờ đó, hình ảnh thu được chỉ đơn thuần là các chi tiết sắc nét tự nhiên.

Ảnh chụp bởi camera chính của Xiaomi 18 Pro.

Trong điều kiện thiếu sáng, camera chính cũng thể hiện rất tốt. Tôi thích cách xử lý cân bằng trong các bức ảnh này: điện thoại không cố tình đẩy độ sáng hay màu sắc lên quá mức chỉ để gây ấn tượng. Đây là một phong cách nhiếp ảnh chững chạc mà cá nhân tôi thấy rất cuốn hút.Tất nhiên, tôi cũng không quên chụp lại vài bữa ăn trong chuyến đi.

Ống kính zoom quang học 3.2x với cảm biến lớn

Xiaomi gọi hệ thống trên Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max là "hệ thống camera kép" (dù thực tế máy có tới ba ống kính ở mặt sau). Camera thứ hai chính là ống kính tele 3.2x.

Ảnh zoom quang học 3.2x của Xiaomi 18 Pro.

Camera này sử dụng cảm biến lớn hơn so với các ống kính tele trên iPhone 18 Pro hay Galaxy S26 Ultra. Trong công nghệ điện thoại thông minh, số chấm (megapixel) không phải là yếu tố quyết định; chính kích thước cảm biến mới là thứ tạo nên sự khác biệt thực sự.

Camera góc siêu rộng không ấn tượng

Camera thứ ba trong "hệ thống camera kép" này chính là ống kính góc siêu rộng. Thực tế, chất lượng hình ảnh từ camera này không "chất" bằng hai ống kính còn lại. Đây rõ ràng là điểm trừ lớn nhất trên Xiaomi 18 Pro.

Ảnh chụp góc siêu rộng của Xiaomi 18 Pro Series.

Thông thường, một ống kính góc siêu rộng chất lượng tốt sẽ rất hữu ích khi quay vlog. Với camera góc siêu rộng, người dùng có thể chụp được những bức ảnh ổn trong điều kiện đủ sáng. Tuy nhiên, camera này sẽ không hoạt động tốt vào ban đêm vì khi đó hình ảnh bắt đầu xuất hiện nhiễu hạt khá rõ rệt.

Ngoài ra, do vị trí đặt camera khá lạ — nằm ngay bên dưới màn hình phụ (Back Display) nên ngón tay người chụp rất dễ lọt vào khung hình.

Hiện tại, cặp flagship Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đã đến Việt Nam. Xiaomi 18 Pro có giá khởi điểm 39,99 triệu đồng cho bản RAM 12GB + ROM 256GB và 44,99 triệu đồng cho bản RAM 12GB + ROM 512GB. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro Max có giá 43,99 triệu đồng và 47,99 triệu đồng cho hai phiên bản bộ nhớ tương ứng.