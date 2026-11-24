Samsung đã dẫn đầu trong lĩnh vực màn hình cong với chiếc Galaxy Note Edge ra mắt vào năm 2014. Ý tưởng này đã nhanh chóng lan rộng trên nhiều dòng điện thoại Android, nhưng sau đó hầu hết các thương hiệu đã chuyển sang màn hình phẳng với viền ngày càng mỏng. Tuy nhiên, Apple có thể giúp hồi sinh thiết kế màn hình cong trở lại nếu các tin đồn về iPhone 20 Pro là chính xác.

iPhone 20 Pro khiến thiết kế màn hình cong được quan tâm trở lại.

Các báo cáo cho thấy chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm mà Apple ra mắt vào năm 2027 sẽ sở hữu thiết kế màn hình cong. Đây sẽ là một phiên bản tinh tế hơn với thiết kế cong ở bốn cạnh, thay vì chỉ giới hạn hai cạnh như điện thoại Android trong quá khứ. Ngoài màn hình cong bốn cạnh, iPhone 20 Pro còn được cho là có khung kim loại và mặt lưng kính, tạo ra vẻ ngoài gần như không viền.

Khi iPhone 20 Pro ra mắt tháng 9 năm sau, đó có thể không phải là sản phẩm duy nhất gây chú ý với thiết kế cong bốn cạnh. Theo chuyên gia rò rỉ thông tin Hàn Quốc, Landsk, cho biết Samsung đang phát triển một chiếc Galaxy cao cấp với thiết kế tương tự, mặc dù tên gọi sản phẩm chưa được xác nhận.

Ngoài Samsung, Xiaomi và Oppo cũng đang tham gia vào cuộc đua thiết kế màn hình cong. Theo các nguồn tin trên Weibo, Oppo đang phát triển một chiếc điện thoại cao cấp năm 2027, nhiều khả năng là Find X11 Pro Max, với màn hình phẳng được phủ kính cong ở bốn cạnh. Digital Chat Station cho biết viền màn hình chỉ mỏng 0,3 mm, tạo ra mặt trước gần như liền mạch, giúp mang đến hiệu ứng hình ảnh tương tự như Apple.

Nhiều thương hiệu Android đang muốn đi trước Apple.

Trong khi đó, Xiaomi được cho là đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của dòng sản phẩm chủ lực tiếp theo, được gọi là Xiaomi 19. Dòng sản phẩm này dự kiến mang đến hai lựa chọn phiên bản mặt kính phẳng hoặc cong, với ít nhất một mẫu dự kiến sẽ sử dụng thiết kế cong đầy tham vọng hơn.

Việc các hãng Android chuyển sang xu hướng smartphone cong bốn viền được cho là không có gì bất ngờ, bởi khi Apple thực hiện những thay đổi lớn về thiết kế, các đối thủ thường phản ứng nhanh chóng. Mặc dù màn hình cong đã gặp phải một số vấn đề thực tế như chạm nhầm và khó dán miếng bảo vệ, thế hệ màn hình cong siêu nhỏ mới đang được phát triển nhằm mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động mà không gặp phải những vấn đề trước đây.