Theo các báo cáo, thiết kế mới của iPhone 20 Pro được xem là sẽ tinh tế hơn với nhiều mặt kính và đặc biệt là khả năng nâng cấp camera đáng kể cho sản phẩm khi cho độ phân giải đến 200 MP.

Apple đang biến iPhone 20 Pro thành siêu phẩm thực sự.

Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg là một trong những người đầu tiên tiết lộ kế hoạch của Apple về một thiết kế tham vọng hơn dành cho iPhone Pro, khi tập trung vào việc sử dụng kính đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone.

Với tên gọi dự kiến iPhone 20 Pro khi ra mắt vào tháng 9/2027, thiết bị này được cho là sẽ bao gồm mặt trước bằng kính cong ở cả bốn cạnh, khung kim loại và mặt lưng bằng kính, tạo nên một sản phẩm trau chuốt và ít phô trương hơn so với nhiều thiết bị Android hiện có.

Chuyên gia rò rỉ thông tin Ice Universe đã cung cấp những cập nhật chi tiết về quá trình phát triển của Apple. Theo đó, công ty đang thử nghiệm bốn nguyên mẫu: hai mẫu với mặt kính cong toàn diện và hai mẫu với màn hình phẳng như một phương án dự phòng.

Được biết, thiết kế màn hình cong trên iPhone 20 Pro đã được tinh chỉnh trong khoảng 3 năm, chuyển từ những đường cong rõ rệt sang những đường cong tinh tế hơn. Viền màn hình dự kiến chỉ khoảng 1 mm, khiến độ cong gần như vô hình khi nhìn trực diện.

Hình ảnh được cho là mặt trước của điện thoại.

Ngoài thiết kế, thông tin về camera cũng thu hút sự chú ý. Ice Universe cho biết Apple đang phát triển một cảm biến chính mới, trong khi YouTuber Sam Kohl đã tiết lộ thông tin về cảm biến 200 MP sử dụng công nghệ LOFIC, hứa hẹn cải thiện đáng kể dải tương phản động. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một bước tiến lớn về hiệu năng trong điều kiện ánh sáng yếu.

Các tin đồn khác liên quan đến thiết kế bao gồm nút bấm cảm ứng, màn hình OLED lớn hơn (khoảng 6,4 inch cho bản Pro và gần 7 inch cho bản Pro Max), chip A21 Pro được sản xuất trên quy trình 2 nm, và công nghệ pin silicon-anode với mật độ năng lượng cao hơn. Vùng Dynamic Island dự kiến sẽ được giữ nguyên, mặc dù có thể sẽ được thu nhỏ hơn nữa, có nghĩa camera dưới màn hình vẫn chưa sẵn sàng cho các dòng cao cấp.

Tất cả những thông tin này vẫn chưa được xác nhận cuối cùng. Apple vẫn đang trong quá trình cải tiến, và phần cứng có thể thay đổi trước khi sản xuất hoàn tất. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa thiết kế kính cong tinh tế và camera chính thế hệ mới hứa hẹn sẽ làm cho các mẫu iPhone kỷ niệm trở thành một trong những bản cập nhật ý nghĩa nhất trong những năm gần đây.