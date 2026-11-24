Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, thời lượng pin vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với người tiêu dùng. Mặc dù các chip xử lý cao cấp và camera 200 MP đang trở nên phổ biến, nhưng nhu cầu về một viên pin bền bỉ và lâu dài vẫn không thể bị bỏ qua. Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ pin mật độ cao, nhiều mẫu điện thoại mới đã vượt qua mốc 10.000 mAh giúp người dùng không còn phải lo lắng về việc sạc pin nhiều lần trong ngày.

Dưới đây là các mẫu smartphone nổi bật với dung lượng pin từ 10.000 mAh trở lên đã được ra mắt, có thể có mặt tại Việt Nam, hoặc chỉ giới hạn tại thị trường Trung Quốc.

Redmi Note 17 Pro Max

Ra mắt vào tháng 8/2026, mẫu điện thoại này trang bị viên pin silicon-carbon 10.000 mAh, cho phép sử dụng liên tục lên đến 3 ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh 100W, chỉ cần 20 phút sạc là đủ dùng cả ngày. Với màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1,5K và chip xử lý Snapdragon 6 Gen 5, Redmi Note 17 Pro Max còn đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 và IP69K.

HONOR X80 Pro Max

Được giới thiệu vào tháng 6/2026, HONOR X80 Pro Max sở hữu dung lượng pin lên đến 11.000 mAh. Máy sử dụng pin anode silicon-carbon thế hệ thứ tư, cho phép sử dụng từ 2 đến 3 ngày với mức sử dụng nhẹ. Màn hình OLED 6,8 inch với độ sáng tối đa 10.000 nit giúp duy trì độ rõ nét dưới ánh nắng mặt trời. Thiết bị này cũng đạt chuẩn chống nước IP68 và IP69K.

OPPO A7 Pro Max

Với viên pin 10.000 mAh, OPPO A7 Pro Max cho phép người dùng xem video và chơi game liên tục trong 5 giờ mà vẫn còn gần 80% pin. Máy hỗ trợ sạc nhanh 80W và có khả năng chống nước đạt chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K. Đặc biệt, thiết bị này có tuổi thọ pin ước tính lên đến 7 năm nhờ vào công nghệ anode silicon-carbon.

vivo iQOO Z11S

Ra mắt vào tháng 8/2026, chiếc điện thoại này có viên pin 10.000 mAh. Sản phẩm sử dụng công nghệ pin “đại dương xanh” kết hợp với silicon thế hệ thứ tư, đạt mật độ năng lượng 859Wh/L. Vivo iQOO Z11S hỗ trợ sạc nhanh 44W và công nghệ “Cấp nguồn trực tiếp toàn diện 2.0” giúp giảm thiểu nhiệt độ và hao mòn pin khi chơi game.

HONOR WIN Turbo

Với pin 10.000 mAh và khả năng sạc nhanh 80W, HONOR WIN Turbo là lựa chọn lý tưởng cho các tài xế giao hàng. Thiết bị này còn được trang bị chip RF C1+ và công nghệ GPS tiên tiến, đảm bảo kết nối ổn định ngay cả trong môi trường mạng yếu. HONOR WIN Turbo cũng đạt chứng nhận bảo vệ IP66 đến IP69K, giúp bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn và nước.

HONOR Power2

Sở hữu viên pin 10.080 mAh, HONOR Power2 sử dụng công nghệ pin Qinghai Lake thế hệ thứ tư với mật độ năng lượng 926Wh/L. Máy hỗ trợ sạc nhanh 80W và có khả năng sử dụng liên tục trong 2 ngày chỉ với một lần sạc. Thiết kế của HONOR Power2 cũng được trang bị khả năng bảo vệ toàn diện và tính năng tăng cường tín hiệu mạng.

vivo Y600 Pro

Được thiết kế đặc biệt cho tài xế giao đồ ăn, vivo Y600 Pro có pin 10.200 mAh và khả năng sạc nhanh 90W. Sau 5 giờ sử dụng liên tục, máy vẫn còn 77% pin. Thiết bị đạt chứng nhận IP68 và IP69, cho phép ngâm trong nước ở độ sâu 1,5 mét trong 24 giờ.

Những mẫu điện thoại nói trên không chỉ mang lại thời lượng pin ấn tượng mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều giờ liền của người tiêu dùng hiện đại, từ việc chơi game đến làm việc ngoài trời.