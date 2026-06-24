2027 sẽ là một năm hoàng kim của iPhone

Apple và iPhone nói riêng thường bị chỉ trích là một công ty và sản phẩm thiếu tính sáng tạo. Hãng thường xuyên tụt hậu so với các "đối thủ" cạnh tranh và không thực sự mang lại điều gì mới mẻ so với mức giá.

Tuy nhiên, sau một năm 2026 rất thành công, năm 2027 sẽ là năm của iPhone. Đây sẽ là một năm mà Apple sẽ thống trị tuyệt đối Samsung, Google và các nhà sản xuất điện thoại lớn khác.

Kỷ niệm 20 năm iPhone

Năm tới là kỷ niệm 20 năm của iPhone và Apple có những kế hoạch lớn.

Trước hết, công ty sẽ bỏ qua dòng iPhone 19 và nhảy thẳng đến iPhone 20. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, hãng sẽ ra mắt iPhone 20 Pro trong chu kỳ ra mắt tiếp theo.

iPhone 20 Pro sẽ có thiết kế cong 4 cạnh.

Một chiếc iPhone không viền, không đường viền và không có bất kỳ phần cắt nào trên màn hình, không có khu vực Dynamic Island và cũng không có chi tiết "đục lỗ" cho camera trước.

Đây sẽ là sự kiện ra mắt điện thoại thông minh quan trọng nhất trong một thời gian dài. Ngay cả khi Galaxy S27 Ultra loại bỏ viên pin 5000 mAh, sản phẩm này vẫn không đủ để vượt qua một chiếc điện thoại có màn hình hoàn hảo như vậy.

Giới chuyên gia hy vọng rằng iPhone 20 Pro sẽ cách mạng hóa hoàn toàn ngành công nghiệp và các nhà sản xuất điện thoại khác sẽ đồng loạt làm theo.

iPhone Ultra 2 - Một chiếc điện thoại màn hình gập được hoàn thiện hơn

"Siêu phẩm" lớn nhất trong năm nay của Apple tất nhiên là iPhone Ultra có màn hình gập lại. Đây là một kiểu dáng khác biệt so với các điện thoại màn hình gập truyền thống và là lần đầu tiên iOS được sử dụng theo cách này. Chắc chắn chúng sẽ có một số trục trặc, lỗi và thiếu sót.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Đến năm sau, Apple sẽ khắc phục hầu hết các lỗi và iPhone Ultra 2 sẽ là một chiếc điện thoại tuyệt vời dành cho bất kỳ người hâm mộ Apple nào muốn trải nghiệm điện thoại màn hình gập.

Nói cách khác, dòng điện thoại Galaxy Z Fold và Pixel Pro Fold vào năm sau sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.

iPhone 18 tiêu chuẩn

Trong quý đầu tiên của năm nay, mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn là điện thoại bán chạy nhất thế giới. Với tùy chọn bộ nhớ trong tiêu chuẩn cao hơn, camera xuất sắc, thời lượng pin dài và màn hình ProMotion, tất cả đã giúp iPhone 17 trở thành một thiết bị đáng tiền.

Rất có thể iPhone 18 tiêu chuẩn - dự kiến ra mắt vào đầu năm sau theo lịch trình phát hành mới của Apple, sẽ tiếp tục bán rất chạy. Mặt khác, theo những tin tức đáng thất vọng về Galaxy S27 tiêu chuẩn, chúng vẫn sở hữu những chiếc camera cũ, khó mà cạnh tranh với iPhone 18.

Một chiếc iPhone Air tốt hơn

Các chuyên gia vẫn tin rằng Apple muốn biến iPhone Air trở thành chiếc iPhone được ưa chuộng nhất đối với hầu hết người dùng, tương tự như MacBook Air. Mặc dù mẫu iPhone Air đầu tiên ra mắt năm ngoái đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều nhưng các báo cáo cho thấy Apple đang cố gắng khắc phục điều đó.

iPhone Air.

iPhone Air 2 dự kiến được ra mắt cùng với iPhone 18 bản tiêu chuẩn và iPhone 18e sẽ có pin dung lượng lớn hơn. Chiếc iPhone này cũng sẽ có hai camera thay vì một, trở thành một lựa chọn tốt hơn nhiều so với mức giá.

Mặt khác, chiếc Samsung Galaxy S25 Edge đã bị ngừng sản xuất ngay sau khi ra mắt do doanh số bán hàng kém. Vì vậy Apple hầu như không có đối thủ cạnh tranh nào trong phân khúc này tại Mỹ.

Một số sản phẩm hấp dẫn của Apple

Cuối cùng, Apple đang tìm cách ra mắt một số sản phẩm mới hấp dẫn vào năm tới.

Ví dụ, hãng có thể tung ra một trung tâm nhà thông minh được hỗ trợ bởi Siri mới hoặc AirPods với camera tích hợp như một lựa chọn thay thế cho kính thông minh. Nói về kính thông minh, Apple có thể sẽ trình làng thiết bị này ngay cuối năm 2027.

Kính thông minh Warby Parker.

Tất cả những bổ sung mới này vào hệ sinh thái của Apple có thể thúc đẩy một số người dùng thử các sản phẩm của công ty, hấp dẫn họ mua một chiếc iPhone để có được trải nghiệm trọn vẹn.

Giới chuyên môn cho rằng năm 2027 có thể là một trong những năm mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của Apple đối với iPhone. Đó là chưa kể các mẫu MacBook có màn hình cảm ứng của hãng cũng sắp ra mắt.