Windows 11 tăng tiền bản quyền, người mua PC lại gánh thêm một khoản phí

Với việc giá phần cứng máy tính tăng vọt, đặc biệt là các linh kiện như SSD và RAM, người tiêu dùng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, mọi thứ không chỉ dừng lại ở phần cứng khi Microsoft được cho là sẽ tăng giá bản quyền Windows cho các nhà sản xuất PC.

Mức phí Windows bản quyền mà các OEM phải trả cho Microsoft vừa tăng đến 10%.

Theo báo cáo từ tờ United Daily News của Đài Loan, Microsoft đã quyết định tăng phí cấp phép cho các nhà sản xuất máy tính cá nhân đối với giấy phép Windows OEM, với mức tăng trung bình từ 7% đến 10% có hiệu lực từ tháng 7. Đây là một sự gia tăng đáng kể so với những năm trước, khi chi phí cấp phép thường chỉ tăng ở mức phần trăm “một chữ số”.

Mức tăng phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấu hình bộ xử lý của máy tính, với các hệ thống sử dụng CPU cao cấp hơn phải chịu mức phí cao hơn, càng làm trầm trọng thêm tình hình giá cả vốn đã khó khăn đối với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Một phần chi phí tăng thêm này sẽ được chuyển sang giá bán máy tính cá nhân, mặc dù người tiêu dùng có thể không nhận thấy ngay tác động do giá linh kiện phần cứng đã tăng mạnh.

Báo cáo này được đưa ra ngay sau khi Microsoft thông báo ngừng hỗ trợ phiên bản Windows 10 LTSC và giá cấp phép ESU. Windows 11 hiện được phân phối qua nhiều kênh, bao gồm cả việc cài đặt sẵn bởi các nhà sản xuất thiết bị gốc, trong khi cấp phép thương mại hoạt động theo một cấu trúc riêng biệt.

Giá máy tính liên tục tăng trong thời gian qua.

Đối với doanh nghiệp, Microsoft hiện cung cấp các tùy chọn cấp phép thương mại cho Windows 11, bao gồm nâng cấp lên phiên bản Pro và các gói đăng ký Enterprise E3 và E5. Cấp phép Enterprise thường dựa trên giấy phép Windows Pro đủ điều kiện, không hoạt động như một sự thay thế độc lập cho giấy phép cơ bản.

Khi mà toàn bộ thị trường PC đang gặp khó khăn, hành động của Microsoft rõ ràng không làm cho tình hình cải thiện. Tất nhiên, mọi thứ đã được dự đoán trước, vì các nhà sản xuất PC như Dell, Asus và Acer đã báo hiệu vào tháng 12/2025 rằng họ sẽ tăng giá.