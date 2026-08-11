iPhone 18 Pro Max có thể giải quyết điểm yếu lớn nhất của iPhone

Mặc dù Samsung đã áp dụng pin silicon-carbon trên các mẫu smartphone gập mới nhất, Apple dường như vẫn nói không với công nghệ pin này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa công ty sẽ không nâng cấp pin cho mẫu iPhone 18 Pro Max sắp tới.

iPhone 18 Pro được cho là có màn nâng cấp lớn về dung lượng pin.

Theo thông tin từ người rò rỉ Lanzuk đến từ Hàn Quốc, viên pin của iPhone 18 Pro Max đã được phát hiện trên Weibo, cùng với chi tiết về dung lượng pin của cả hai phiên bản Pro. Tại Mỹ, nơi Apple đã loại bỏ khay SIM vật lý, iPhone 18 Pro sở hữu viên pin 4.288 mAh, tăng nhẹ 36 mAh so với viên pin 4.252 mAh có trên iPhone 17 Pro. Phiên bản toàn cầu có khe SIM được trang bị viên pin 4.056 mAh, tăng 2% so với viên pin 3.988 mAh của phiên bản tiền nhiệm.

Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max được ghi nhận có dung lượng pin ấn tượng hơn. Phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM tại Mỹ có dung lượng pin tăng từ 5.088 mAh lên 5.567 mAh, cải thiện 9%. Thậm chí, phiên bản có khe SIM cũng được nâng cấp mạnh mẽ, với dung lượng pin tăng 12%, từ 4.823 mAh lên 5.391mAh.

Hình ảnh được cho là pin của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Viên pin lớn hơn, kết hợp với chip A20 Pro hiệu quả hơn, sẽ giúp bộ đôi iPhone 18 Pro có thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể. Tuy nhiên, các mẫu máy này dự kiến sẽ dày hơn, với thông tin rò rỉ cho rằng độ dày sẽ khoảng 9,9 - 10,9 mm, tăng đáng kể so với độ dày 8,8 mm của các mẫu hiện tại. iPhone 18 Pro Max cũng được cho là sẽ nặng 240 gram, tăng từ 233 gram.

Ngoài pin, các mẫu Pro còn có khả năng lần đầu tiên được trang bị camera khẩu độ thay đổi, điều này cũng sẽ làm tăng kích thước vật lý của thiết bị. Hơn nữa, chúng được cho là sẽ có buồng hơi được cải tiến với thép không gỉ, làm tăng trọng lượng.

Thông số pin của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max khi so sánh với tiền nhiệm.

Mặc dù iPhone 15 Pro nhẹ hơn iPhone 14 Pro nhờ sử dụng titan, Apple đã quay trở lại với nhôm cho iPhone 17 Pro do vấn đề quá nhiệt. Công ty vẫn tiếp tục cung cấp iPhone Air mỏng nhẹ cho những khách hàng không thích điện thoại nặng.

Được biết, với trọng lượng 240 gram, iPhone 18 Pro Max sẽ tương đương với chiếc iPhone nặng nhất hiện nay, iPhone 14 Pro Max. Kích thước lớn này không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của iPhone 14 Pro Max, cho thấy khách hàng không ngại một chiếc điện thoại cồng kềnh miễn là nó sở hữu cấu hình hàng đầu. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max thực sự có thể thoát khỏi việc tăng kích thước nếu chuyển sang pin silicon-carbon như các đối thủ.